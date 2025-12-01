В Україні зростає кількість офіційних лобістів: чому компанії долучаються до нового Реєстру прозорості

За три місяці після набуття чинності Законом про лобіювання в Україні до відповідного Реєстру було внесено 110 учасників. На цей час активними лобістами залишаються 108.

Серед зареєстрованих — 55 компаній, 54 людини та одне іноземне представництво, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.

У новоствореному Реєстрі прозорості НАЗК, який називають реєстром лобістів, є як бізнес та громадські організації, так і громадяни. Серед них такі бізнеси, як "Філіп Морріс Україна", мережа магазинів "Аврора", "Метро кеш енд кері Україна", "Арселорміттал Кривий Ріг" та Ощадбанк.

Останній був однією з перших фінансових установ, що приєдналися до Реєстру. У банку заявили, що це сприяє прозорості дозволяє діяти у правовому полі, "розмежовуючи легітимний захист інтересів від недопустимих форм впливу".

"Для банку, діяльність якого безпосередньо залежить від нормативного регулювання, важливо відкрито й легітимно взаємодіяти з Національним банком та іншими державними органами", — йдеться у заяві Ощадбанку.

За словами директорки з корпоративних питань мережі "Аврора" Інни Бойчук, закон "Про лобіювання" та Реєстр є лише інструментами для забезпечення прозорості впливу на прийняття рішень. Нині потрібно системно працювати над формуванням довіри навколо новоствореного інституту лобіювання.

"В цю роботу мають бути залучені як державні стейкхолдери, так й бізнес, медіа та суспільство в цілому. Зокрема, бізнес має бути відкрито представляти свої позиції, а влада — сприймати і приймати таку взаємодію як природню частину демократичного процесу ухвалення рішень", — зазначила Інна Бойчук.

У Спілці українських підприємців заявили, що основний етап взаємодії новостворених лобістів із державою розпочнеться у січні 2026 року. Саме тоді подаватиметься перший звіт про лобіювання й можна буде повноцінно оцінити роботу Реєстру — його навантаження, функціональність та зручність у використанні.

