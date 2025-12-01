logo_ukra

В Україні зростає кількість офіційних лобістів: чому компанії долучаються до нового Реєстру прозорості
НОВИНИ

В Україні зростає кількість офіційних лобістів: чому компанії долучаються до нового Реєстру прозорості

В Україні офіційно реєструються перші лобісти після набуття чинності Законом про лобіювання

1 грудня 2025, 18:11
Автор:
avatar

Маламура Сергій

За три місяці після набуття чинності Законом про лобіювання в Україні до відповідного Реєстру було внесено 110 учасників. На цей час активними лобістами залишаються 108. 

В Україні зростає кількість офіційних лобістів: чому компанії долучаються до нового Реєстру прозорості

В Україні діє Реєстр прозорості НАЗК. Фото: з відкритих джерел

Серед зареєстрованих — 55 компаній, 54 людини та одне іноземне представництво, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.

У новоствореному Реєстрі прозорості НАЗК, який називають реєстром лобістів, є як бізнес та громадські організації, так і громадяни. Серед них такі бізнеси, як "Філіп Морріс Україна", мережа магазинів "Аврора", "Метро кеш енд кері Україна", "Арселорміттал Кривий Ріг" та Ощадбанк. 

Останній був однією з перших фінансових установ, що приєдналися до Реєстру. У банку заявили, що це сприяє прозорості дозволяє діяти у правовому полі, "розмежовуючи легітимний захист інтересів від недопустимих форм впливу".

"Для банку, діяльність якого безпосередньо залежить від нормативного регулювання, важливо відкрито й легітимно взаємодіяти з Національним банком та іншими державними органами", — йдеться у заяві Ощадбанку. 

За словами директорки з корпоративних питань мережі "Аврора" Інни Бойчук, закон "Про лобіювання" та Реєстр є лише інструментами для забезпечення прозорості впливу на прийняття рішень. Нині потрібно системно працювати над формуванням довіри навколо новоствореного інституту лобіювання.

"В цю роботу мають бути залучені як державні стейкхолдери, так й бізнес, медіа та суспільство в цілому. Зокрема, бізнес має бути відкрито представляти свої позиції, а влада — сприймати і приймати таку взаємодію як природню частину демократичного процесу ухвалення рішень", — зазначила Інна Бойчук.

У Спілці українських підприємців заявили, що основний етап взаємодії новостворених лобістів із державою розпочнеться у січні 2026 року. Саме тоді подаватиметься перший звіт про лобіювання й можна буде повноцінно оцінити роботу Реєстру — його навантаження, функціональність та зручність у використанні.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", новий рейтинг найбагатших українців за 2025 рік демонструє помітне пожвавлення великого бізнесу. Сукупні статки 30 найбагатших українців зріс орієнтовно на $1,9 млрд – уперше з початку війни показник повернувся до довоєнної динаміки. 



Джерело: https://opendatabot.ua/analytics/lobbyists
