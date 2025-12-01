В Украине растет количество официальных лоббистов: почему компании присоединяются к новому Реестру прозрачности

За три месяца после вступления в силу Закона о лоббировании в Украине в соответствующий Реестр было внесено 110 участников. В настоящее время активными лоббистами остаются 108.

В Украине действует Реестр прозрачности НАПК. Фото: из открытых источников

Среди зарегистрированных – 55 компаний, 54 человека и одно иностранное представительство, сообщает портал открытых данных Опендатабот.

В новом реестре прозрачности НАПК, который называют реестром лоббистов, есть как бизнес и общественные организации, так и граждане. Среди них такие бизнесы, как "Филипп Моррис Украина", сеть магазинов "Аврора", "Метро кэш энд кери Украина", "Арселормиттал Кривой Рог" и Ощадбанк.

Последний был одним из первых финансовых учреждений, присоединившихся к Реестру. В банке заявили, что это способствует прозрачности и позволяет действовать в правовом поле, "разграничивая легитимную защиту интересов от недопустимых форм влияния".

"Для банка, деятельность которого напрямую зависит от нормативного регулирования, важно открыто и легитимно взаимодействовать с Национальным банком и другими государственными органами", — говорится в заявлении Ощадбанка.

По словам директора по корпоративным вопросам сети "Аврора" Инны Бойчук, закон "О лоббировании" и Реестр являются лишь инструментами для обеспечения прозрачности влияния на принятие решений. Сейчас нужно системно работать над формированием доверия вокруг нового института лоббирования.

"В эту работу должны быть вовлечены как государственные стейкхолдеры, так и бизнес, медиа и общество в целом. В частности, бизнес должен открыто представлять свои позиции, а власти воспринимать и принимать такое взаимодействие как естественную часть демократического процесса принятия решений", — отметила Инна Бойчук.

В Союзе украинских предпринимателей заявили, что основной этап взаимодействия новосозданных лоббистов с государством начнется в январе 2026 года. Тогда будет представлен первый отчет о лоббировании и можно будет полноценно оценить работу Реестра — его нагрузку, функциональность и удобство в использовании.

