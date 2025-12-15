logo_ukra

В Україні припинили роботу понад 11 тисяч компаній: який бізнес закривають найчастіше
НОВИНИ

В Україні припинили роботу понад 11 тисяч компаній: який бізнес закривають найчастіше

Найбільше компаній з початку року закрилося у Києві, на Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині

15 грудня 2025, 17:44
Автор:
Маламура Сергій

Із початку року в Україні офіційно закрилось 11 223 компанії. Найбільше – у вересні, коли припинили роботу 1 464 підприємства.

В Україні припинили роботу понад 11 тисяч компаній: який бізнес закривають найчастіше

В Україні закрилося понад 11 тисяч компаній. Фото: з відкритих джерел

У регіональному розрізі найчастіше компанії закривались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589). Про це повідомляє портал відкритих даних Опендатабот. 

Щодо середнього терміну життя бізнесу, то найбільше працюють акціонерні товариства — середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Дещо відстають органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.

Найменший строк життя виявився у благодійних організацій — 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 року.

Найвразливішими цього року виявилися громадські організації — 1 498 припинили роботу. Середній термін життя ГО в Україні — 11 років. Значні втрати спостерігаються й серед компаній в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), державному управлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).

"Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки. "Наймолодшими" серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько п’яти років", — зазначають аналітики. 

Розрахунок проводився у сферах, у яких закрилось понад 100 компаній за 11 місяців 2025 року.

Як повідомляв портал "Коментарі", за три місяці після набуття чинності Законом про лобіювання в Україні до відповідного Реєстру було внесено 110 учасників. На цей час активними лобістами залишаються 108. Серед зареєстрованих — 55 компаній, 54 людини та одне іноземне представництво. 



Джерело: https://opendatabot.ua/analytics/business-midage-2025
