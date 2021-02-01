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Главная Новости Бизнес экономика В Украине продают поддельный сыр: эксперт рассказала, как не купить фальшивку
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В Украине продают поддельный сыр: эксперт рассказала, как не купить фальшивку

Отличить натуральный сыр от подделки очень сложно

сегодня, 14:47
Автор:

Мокрик Анастасия

Эксперты сообщают, что в Украине продают сырный продукт под видом настоящего сыра. Человеку, который в этом совсем не разбирается, довольно сложно на первый взгляд отличить оригинал от фальшивки. Как это правильно сделать, рассказала эксперт из всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей ОО "Споживча довіра" Елена Куликова.

В Украине продают поддельный сыр: эксперт рассказала, как не купить фальшивку

Как отличить сыр от сырного продукта - фото: из открытых источников

По её словам, в магазине довольно сложно на глаз определить лежит ли перед вами настоящий сыр или же подделка, которую пытаются выдать за оригинал. Исключением бывают только те случаи, когда продукт выдает его цвет. К примеру, слишком белый цвет сыра должен вас сразу смутить.

Также нужно смотреть на состав сыра. В составе оригинального должно быть обязательно молоко,  закваска и сычужный фермент. В составе сырного продукта  будет обезжиренное молоко. Чтобы не попасться подделку нужно брать только тот продукт, в котором нет никаких растительных жиров.  

Внимание нужно обратить также и на цену сыра. Настоящий должен стоит минимум 200 гривен за 1 кг.  Всё, что стоит меньше – это уже не сыр. Также эксперт Елена Куликова рассказала, что зачастую пытаются подделать импортные сыры. Среди сыров, сделанных украинскими производителями, скорее всего, подделок не будет. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что эксперт рассказал, как правильно выбирать кофе и как не попасться на подделку, которую продают сейчас в Украине. Также сайт сообщал о подорожании еще одного продукта, который присутствует на столе у большинства украинцев, и о том, с чем это связано


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/7603-kak-uznat-poddelnyy-syr-v-magazine-pokupatelyam-dali-prostoy-sovet
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Обусуждения

Фрол

сегодня, 15:07

Как раз светлые сыры у меня вызывают меньше подозрений, т.к. они явно содержат менбше красителей.

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