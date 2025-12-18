В Украине растет количество производств против бизнеса: аналитики назвали цифры

С начала этого года налоговики в Украине открыли против компаний 25 035 производств. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году, но на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны.

В Украине за время войны возросло количество производств против бизнеса. Фото: из открытых источников

При этом больше всего – каждое четвертое производство против бизнеса в 2025 году открыто в Киеве – 5 757 дел. На втором месте Днепропетровская область — 4 738 производств, на третьем — Киевщина — 1 467 дел. Такие данные приводит портал Опендатабот.

По данным аналитиков, больше всего производств открыла налоговая служба против предприятий оптовой торговли — 5 380 дел. Далее по количеству начатых производств идет сфера сельского хозяйства и охоты — 2092 дела. Тройку замыкает строительная сфера – 1 910 производств.

Среди компаний, против которых налоговики открыли больше всего производств, лидирует частное предприятие Деревтехсервис с 29 открытыми делами. На второй позиции компания Кравбуд (22 дела), далее – редакция городской газеты "Кремень" (20 производств) и футбольный клуб "Кривбасс" (17 дел).

"Не все производства сейчас видимы — некоторые уже погашены, поэтому исчезли из перечня. Если же посмотреть на активные производства — то есть открытые давно, но до сих пор не закрытые, то абсолютным лидером здесь является Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1 с 79 действующими производствами. Далее следуют компании Кварсит (40) и Лерс (39)", — говорится в сообщении.

Что касается активных производств за все время, то их сейчас больше всего в Киеве (4 157), на Днепропетровщине (3 931) и в Харьковской области (1 418).

Как сообщал портал "Комментарии", с начала года в Украине официально закрылось 11 223 компаний. Больше всего – в сентябре, когда прекратили работу 1 464 предприятия. В региональном разрезе чаще всего компании закрывались в Киеве — 1289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее следуют Днепропетровщина (824 закрытия), Львовщина (772), Одесщина (738) и Киевщина (589).