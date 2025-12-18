В Україні зростає кількість проваджень проти бізнесу: аналітики назвали цифри

Із початку цього року податківці в Україні відкрили проти компаній 25 035 провадження. Це на 1,7% менше, ніж минулого року, але на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

В Україні за час війни зросла кількість проваджень проти бізнесу. Фото: з відкритих джерел

При цьому найбільше – кожне четверте провадження проти бізнесу – у 2025 році відкрито у Києві — 5 757 справ. На другому місці Дніпропетровська область — 4 738 проваджень, на третьому — Київщина — 1 467 справ. Такі дані наводить портал Опендатабот.

За даними аналітиків, найбільше проваджень відкрила податкова служба проти підприємств оптової торгівлі — 5 380 справ. Далі за кількістю розпочатих проваджень йде сфера сільського господарства та мисливства — 2 092 справи. Трійку замикає будівельна сфера — 1 910 проваджень.

Серед компаній, проти яких податківці відкрили найбільше проваджень, лідирує приватне підприємство Деревтехсервіс із 29 відкритими справами. На другій позиції компанія Кравбуд (22 справи), далі — редакція міської газети "Кремінь" (20 проваджень) та футбольний клуб "Кривбас" (17 справ).

"Не всі провадження зараз видимі — деякі вже погашені, тому зникли з переліку. Якщо ж подивитися на активні провадження — тобто ті, що відкриті давно, але досі не закриті, то абсолютним лідером тут є Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1 зі 79 діючими провадженнями. Наслідують компанії Кварсит (40) та Лерс (39)", — йдеться у повідомленні.

Щодо активних проваджень за весь час, то їх зараз найбільше у Києві (4 157), на Дніпропетровщині (3 931) та у Харківській області (1 418).

Як повідомляв портал "Коментарі", з початку року в Україні офіційно закрилось 11 223 компанії. Найбільше – у вересні, коли припинили роботу 1 464 підприємства. У регіональному розрізі найчастіше компанії закривались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).