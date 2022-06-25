В Украине рекордно подорожала гречка: названа новая цена

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Анастасия
В период с мая по июнь в Украине значительно выросли цены на гречку. Стоимость крупы увеличилась на 20%. Об этом сообщается на сайте Минфин.
В Украине подорожала гречка. Фото из открытых источников
В мае текущего года средняя цена на один килограмм гречки в Украине составляла 72,53 грн. На сегодняшний день 1 кг крупы обойдется покупателям в среднем в 89,90 грн. То есть, за месяц ценник на гречку увеличился на 17,37 грн.
По информации источника, ранее с апреля по май также произошел скачок цен на гречку. По состоянию на начало апреля стоимость килограмма крупы составляла 50,81 грн, а уже в мае средняя цена стала 72,53 грн/кг. Разница составила 21,72 грн.
К слову, за последние пять лет самая низкая стоимость, по которой в Украине продавалась гречка, была в июне 2019 года. Средняя стоимость 1 килограмма крупы составляла 16,84 грн/кг.
Стоит отметить, что за последний месяц цены в супермаркетах увеличились не только на гречку. Также, к примеру, подорожал сахар. В мае средняя цена в Украине на сахар составляла 27,05 грн/кг, а в июне ценник вырос до 30,40 грн/кг. Трёхкилограммовые пачки сахара подорожали с 86,70 грн до 92,60 грн.
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