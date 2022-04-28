В Украине снова поднимутся цены на продукты питания: подробности

В нашей стране прогнозируют дальнейшее повышение цен на продовольствие примерно на двадцать процентов. Об этом сообщил заместитель руководителя Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР) Денис Марчук, находясь в эфире информационного телемарафона.

Продукты снова подорожают (фото из открытых источников)

"В Украине будет и хлеб, и к хлебу. Аграрии сейчас выполняют свою стратегическую задачу. Они работают над посевной кампанией, заботятся, чтобы засеять поля культурами, которые будут необходимы для обеспечения продовольствием населения и армии. Однако процесс доступности к продукции ухудшился из-за военных действий Еще до войны выросли цены на энергоносители, газ, горюче-смазочные материалы, а с ее началом очень усложнились логистические цепи — разрушены мосты и пути. Сейчас продукция доставляется по объездным дорогам, что удорожает расходы на транспортировку", — обосновал будущее подорожание заместитель руководителя аграрного совета.

Важно, что он назвал еще один особый фактор удорожания украинских пищевых продуктов – это возрастающее влияние инфляции.

"Также не следует забывать... о влиянии уровня инфляции в Украине, которое с приходом войны выросло. Можно прогнозировать рост цен на продукты в Украине не менее чем на 20%", — подытожил эксперт по аграрным вопросам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине значительно подорожали продукты. В нашей стране после начавшейся российской агрессии ощутимо выросли цены почти на все наименования товаров продовольственной группы. Здесь отмечают, что выросли цены на самые необходимые наименования пищевых продуктов, которые каждый день покупают украинцы. В частности, буханка пшеничного хлеба стала дороже на 28,5 процента, буханка ржано — пшеничного на — 12,5 процента. Гречка выросла на 25,5%, макароны от отечественных производителей – на 24,5 процента.

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