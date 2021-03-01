В Украине стартовала ипотека под 7%: преимущества и недостатки программы

Сегодня в Украине состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", и уже выданы первые кредиты. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

В Украине стартовала ипотека под 7% - фото из открытых источников

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Портал "Комментарии" решил узнать у экспертов, какие преимущества и недостатки существуют у внедренной государственной программы.

Сумма, которая выделяется под ипотеку, очень небольшая для такого продукта

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко признался, что пока не видит преимуществ для украинцев в данном предложении.

"Средняя зарплата украинцев, а это около 11 000 грн, не позволяет рассчитывать кредитование жилья, т.к. этих денег не хватает даже на питание и проживание. Необходимо поднимать экономику, среднюю зарплату, для того чтобы украинцы могли рассчитывать на собственное жилье", — уверен Олег Попенко.

К тому же, по его словам, сумма, которая выделяется под ипотеку, очень небольшая как для такого продукта. И она, по расчетам эксперта, охватит только Киев и еще 2-3 крупных города.

Остается проблема высоких процентных ставок

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок уверен — данная программа позитивна в том плане, что около пяти тысяч семей смогут претендовать на получение льготного кредита.

"Подобная практика была при президенте Ющенко. Называлось это "Молодежное ипотечное кредитование. Суть такая же, — подчеркивает эксперт. — Тогда было много желающих попасть в эту программу. Сейчас, думаю, будет не меньше. Ведь появляется возможность приобрести на рынке квартиру определенного качества без огромных переплат".

Валерий Клочок обращает внимание, что и раньше, и сейчас, остается проблема высоких процентных ставок. Приобретая квартиру в кредит за, к примеру, 100 тысяч долларов, по процентам приходилось отдавать со временем чуть ли не четверть этой суммы.

"Если государство будет гасить хотя бы часть, это плюс, — отмечает эксперт. – Зеленский предложил ввести соответствующие компенсаторы в программу 5-7-9%. По ним и будут делать компенсации тем банкам, которые решили выдавать ипотеку под 7%. Правильное решение на данном этапе. Следующим шагом должна быть политика НБУ, которая способствовала бы уменьшение кредитных ставок по всем ипотекам".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Кабмин смягчил критерии для получения ипотеки.

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