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В Украине существенно подешевели яблоки: эксперты назвали причину

Ценники на яблоки опустились на 28 процентов

сегодня, 19:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране в течение этого года ощутимо подешевели любимые сочные плоды, которые охотно покупают украинцы. Ценники на яблоки постоянно ползут вниз. Эта общая тенденция характерна как для крупных торговых заведений, так и для рынков и ярмарок, где можно существенно затовариться. Об этом сообщает ТСН.

В Украине существенно подешевели яблоки: эксперты назвали причину

В Украине подешевели яблоки (фото из открытых источников)

За 12 месяцев этого года ценники на сочные фрукты опустились на 28 процентов. Килограмм хороших яблок стоит до 13 гривен. Эксперты утверждают, что в прошлом году они стоили около 18 грн за килограмм.

Среда оптовых рынков предлагает свою выгодную цену от 5 до 12 грн за кило. Дешевле всего стоят яблоки таких известных сортов, как "Чемпион", Гала", "Айдаред" и "Симиренко". Уже больше стоит сочная продукция сортов "Муцу", "Голден"".

К слову, в этом году яблоки в садах нашей страны обильно уродились. Поэтому цены для покупателей сейчас доступны и не кусаются.

Эти сочные плоды, как кладовая различных витаминов и минералов, таких как A, С, В1, В2, РР и Е, а также магния, фосфора, йода, железа, селена, калия, кальция и цинка. Поэтому любители яблок всегда жизнерадостны, знают, как побороть стрессовые ситуации. Еще краснобокие плоды улучшают работу мозга и способствуют, чтобы укреплялась ваша сердечно-сосудистая система. Поэтому один-два плода всегда должны быть в вашем рационе в течение дня.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты озвучили нелестный прогноз цен на яблоки. По словам экспертов, стоимость яблок будет  недешёвой. Согласно прогнозу фермеров, цены на некоторые сорта могут достигать около 70 гривен за килограмм.


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-podesheveli-yabloki-kakaya-stoimost-1942534.html
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