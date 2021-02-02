В Украине в два раза подорожает популярный овощ

В следующем месяце в Украине ожидается повышение цен на морковь. Известно, что стоимость популярного овоща увеличится сразу вдвое. Об этом рассказал фермер Сергей Гриб.

В Украине в два раза подорожает морковь - фото: из открытых источников

Так, на сегодняшний день цена за 1 кг моркови составляет 5 гривен. По словам фермера, начиная с марта текущего года стоимость корнеплода возрастет до 10 грн за 1 кг. Такой резкий скачек цены еще и в 2 раза связан с тем, что запасы моркови сильно сократились из-за недавних морозов.

Когда температура воздуха доходила до -20 и больше, овощ хранился на складах, которые не приспособлены к таким морозам. В итоге большое количество моркови просто замерзло. В связи с этим уменьшилось и предложение на рынке.

Как оказалось, в этом году корнеплоду навредили не только сильные морозы, но и сильная жара. Сергей Гриб сообщил, что этим летом урожай был маленьким из-за очень жаркой погоды. Таким образом, запасов моркови с двух сезонов получилось крайне мало. Поэтому цена возрастет в два раза.

Интересный факт – жителю штата Миннесота удалось вырастить настолько крупную по размерам морковь, что она попала в Книгу рекордов Гиннесса и была признана самой большой в мире. Её вес составил больше 10 кг. Американец рассказал, что всё дело в погоде, семенах и, конечно же, удаче.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в этом году в Украине подорожает хлеб, а также о новой стоимости популярного продукта и причинах повышения цены. Кроме того сайт информировал о том, что в Украине произойдет значительное повышение цен на мясо в 2021 году. Также была названа новая цена на продукт.





















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