В Украине вновь подняли цены на сигареты: сколько теперь стоит пачка

В период с апреля по май 2021 года в Украине вновь выросли цены на сигареты. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

В Украине подорожали сигареты. Фото из открытых источников

Так, в мае текущего года сигареты отечественных марок стоят 47,08 грн за пачку из 20 штук. За месяц до этого их стоимость составляла 46,22 грн, что на 86 копеек меньше.

Сигареты с фильтром медиум класса также стали дороже. В апреле пачка табачных изделий стоила 54,28 грн. Уже в мае их цена повысилась на 81 копейку и теперь стоимость одной пачки составляет 55,09 грн.

Что касается сигарет с фильтром премиум класса, то их цена также изменилась. В апреле пачка обошлась бы покупателю в 61,47 грн, а в мае — 62,19 грн. То есть, такие табачные изделия подорожали за месяц на 72 копейки.

Меньше всего в цене изменились сигареты без фильтра. В апреле стоимость одной пачки составляла 41,58 грн, а мае — 42,27 грн. Разница — 69 копеек.

Отметим, что в сравнении с концом 2020 года цены на сигареты поднялись в Украине на несколько гривен.

Согласно данным статистики, пачка сигарет отечественных марок стоила в декабре прошлого года 43,36 грн, что на 3,72 дешевле, чем сейчас. Цена сигарет с фильтром медиум класса — 49,91 грн за пачку, что на 5,18 грн меньше, чем в мае 2021 года. Сигареты с фильтром премиум класса обошлись бы в декабре на 4,31 грн дешевле, чем сейчас, то есть в 57,88 грн за пачку. Стоимость сигарет без фильтра составляла 38,73 грн за пачку, что на 3,54 грн меньше, чем в мае этого года.

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