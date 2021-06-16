Цены на курятину могут измениться: эксперт назвала причину

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Елизавета Черных
Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, комментируя цены на продукты в Украине, рассказала, как может измениться стоимость курятины в ближайшее время.
Цены на курятницу могут измениться - фото из открытых источников
С ее слов, цена мяса курицы может вырасти на 15-20%:
Напомним, что из-за дождей в Украине изменились цены на сезонные овощи и фрукты. Первые абрикосы и сливы уже появляются на украинских прилавках. На сегодняшний день можно приобрести импортные фрукты, поскольку украинские еще не созрели. Кроме того, из-за частых дождей фермеры ожидают меньший урожай, чем предполагалось. Специалисты прогнозируют, что стоимость фруктов, в частности персиков, слив, абрикос и вишни, этим летом увеличится в среднем на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Портал "Комментарии" также писал, что в Украине отмечают снижение стоимости клубники. Причиной, по которой дешевеет ягода, является улучшение погоды и высокая температура воздуха. Вследствие этого темпы созревания клубники ускорились. Во многих регионах страны растет ее предложение.
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