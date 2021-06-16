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Главная Новости Бизнес финансы Цены на курятину могут измениться: эксперт назвала причину
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Цены на курятину могут измениться: эксперт назвала причину

Стоимость мяса может вырасти на 15-20%

сегодня, 20:00
Автор:

Елизавета Черных

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, комментируя цены на продукты в Украине, рассказала, как может измениться стоимость курятины в ближайшее время.  

Цены на курятину могут измениться: эксперт назвала причину

Цены на курятницу могут измениться - фото из открытых источников

С ее слов, цена мяса курицы может вырасти на 15-20%: 

"Сейчас в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается сокращение поголовья птицы как в яичном, так и мясном направлениях, чего не было более десятилетия. Это приводит к сокращению промышленного производства яиц и мяса птицы. И если летом сокращение предложения по куриным яйцам не ощутимы благодаря лучшей яйценоскости кур в хозяйствах населения, то в курятине такой ощутимой поддержки нет. Данный фактор в сочетании с повышением уровня налогообложения для птицеводов, что сейчас рассматривается в правительстве, может привести к росту цен на курятину на 15-20%", — сказала эксперт. 

Напомним, что из-за дождей в Украине изменились цены на сезонные овощи и фрукты. Первые абрикосы и сливы уже появляются на украинских прилавках. На сегодняшний день можно приобрести импортные фрукты, поскольку украинские еще не созрели. Кроме того, из-за частых дождей фермеры ожидают меньший урожай, чем предполагалось. Специалисты прогнозируют, что стоимость фруктов, в частности персиков, слив, абрикос и вишни, этим летом увеличится в среднем на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Портал "Комментарии" также писал, что в Украине отмечают снижение стоимости клубники. Причиной, по которой дешевеет ягода, является улучшение погоды и высокая температура воздуха. Вследствие этого темпы созревания клубники ускорились.  Во многих регионах страны растет ее предложение. 




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