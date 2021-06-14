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Главная Новости Бизнес финансы Из-за дождей в Украине изменились цены на сезонные овощи и фрукты: какая стоимость
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Из-за дождей в Украине изменились цены на сезонные овощи и фрукты: какая стоимость

Некоторые овощи уже подешевели

сегодня, 11:27
Автор:

Елизавета Черных

Первые абрикосы и сливы уже появляются на украинских прилавках. На сегодняшний день можно приобрести импортные фрукты, поскольку украинские еще не созрели. Кроме того, из-за частых дождей фермеры ожидают меньший урожай, чем предполагалось. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на agronews.ua.

Из-за дождей в Украине изменились цены на сезонные овощи и фрукты: какая стоимость

Из-за дождей в Украине изменились цены на сезонные овощи и фрукты - фото из открытых источников

Специалисты прогнозируют, что стоимость фруктов, в частности персиков, слив, абрикос и вишни, этим летом увеличится в среднем на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

К примеру, уже сейчас килограмм черешни на рынке варьируется в пределах от 120 до 200 гривен, что уже побило европейский рекорд. Одной из причин высоких цен на ягоду являются дожди, которые уничтожили ранний урожай. 

Однако в то же время клубника в Украине дешевеет. Сейчас килограмм ягод стоит в пределах 40 гривен, а до конца месяца цена упадет еще больше. 

Что касается ранних овощей, в частности спаржи, кабачков, свеклы, капусты и других, их стоимость остается высокой. За последние семь дней подешевели только огурцы, болгарский перец и томаты.

Фермеры предполагают, что цена овощей начнет падать в начале следующего месяца, когда начнется сбор грунтовых сортов. 

Напомним, что в Украине отмечают снижение стоимости клубники. Причиной, по которой дешевеет ягода, является улучшение погоды и высокая температура воздуха, вследствие которых темпы созревания клубники ускорились.  Во многих регионах страны растет ее предложение. 

Эксперты прогнозируют, что в 2021 году пик сбора ягод может прийтись на 15-18 июня. Тогда оптовая стоимость клубники может снизиться до минимального уровня — 25 грн/кг.



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Источник: https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-cherez-doschi-zahmarni-cini-na-sezonni-frukti-ta-ovochi-skilki-koshtuyut-nini-i-koli-podevshayut-1804198.html
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