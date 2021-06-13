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Главная Новости Бизнес финансы В Украине стремительно дешевеет клубника: цены по регионам
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В Украине стремительно дешевеет клубника: цены по регионам

По прогнозам экспертов, стоимость ягод будет снижаться и дальше

сегодня, 08:18
Автор:

Елизавета Черных

В Украине отмечают снижение стоимости клубники, передает ТСН со ссылкой на EastFruit.

В Украине стремительно дешевеет клубника: цены по регионам

В Украине стремительно дешевеет клубника - фото из открытых источников

Причиной, по которой дешевеет ягода, является улучшение погоды и высокая температура воздуха, вследствие которых темпы созревания клубники ускорились.  Во многих регионах страны растет ее предложение. 

Так, сообщается, что в столице килограмм ягод можно купить за 35 грн, в то время, как несколько дней назад мелкооптовые цены на клубнику не снижались ниже 50 грн. Оптовая стоимость ягод в южных регионах примерно соответствует ценам в Киеве, а вот на западе Украины, в частности, во Львове, средняя цена клубники на 7-10 грн/кг больше, потому как в этом регионе сезон только начинается, а массово ягода поступает из более южных регионов.

Эксперты прогнозируют, что в 2021 году пик сбора ягод может прийтись на 15-18 июня. Тогда оптовая стоимость клубники может снизиться до минимального уровня — 25 грн/кг. 

Напомним, что магазины и рынки Украины уже полны клубничными россыпями. Чтобы получить всю пользу от клубники, ее надо правильно выбирать. Как это сделать, читайте в нашем материале. 

Ранее интерне-издание "Комментарии" писало, что стоимость овощей в Украине после продолжительного снижения стабилизировались или даже немного выросли. Продолжают уменьшаться в цене помидоры, болгарский перец и огурцы. При чем стоимость последних в начале недели упала до минимальных. Что касается ягод и фруктов, то больше всего снизилась стоимость черешни. Дешевеет также и садовая земляника. Кроме того, уменьшились ценники на яблоки и бананы. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-rezko-podeshevela-klubnika-kakie-ceny-v-raznyh-regionah-1802863.html
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