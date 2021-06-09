В Украине изменились ценники на овощи и фрукты: что подешевело

Стоимость овощей в Украине после продолжительного снижения стабилизировались или даже немного выросли. Продолжают уменьшаться в цене помидоры, болгарский перец и огурцы. При чем стоимость последних в начале недели упала до минимальных. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на EastFruit.

В Украине изменились ценники на овощи и фрукты - фото из открытых источников

Отмечается, что на южных рынках цена огурцов составляла всего 2 грн/кг, но уже к концу недели килограмм продавали не менее, чем за 9 грн. Убавили в цене также зеленый горох, спаржа и редис. В сегменте зелени стоимость все еще продолжала снижаться, кроме кинзы, которая подорожала и петрушки, по которой повысился минимальный уровень цены.

Что касается ягод и фруктов, то больше всего снизилась стоимость черешни. Дешевеет также и садовая земляника. Кроме того, уменьшились ценники на яблоки и бананы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что гречка является одной из самых популярных круп в нашей стране. Именно поэтому ценовые скачки на этот продукт довольно часто вызывают массовое возмущение. Наше издание решило узнать у экспертов, как и почему в 2021 году менялась цена на гречку и чего ждать в ближайшем будущем. По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светланы Литвин, за первые пять месяцев этого года средняя стоимость гречневой крупы в отечественных супермаркетах выросла на 8%. В начале июня эта крупа стоит около 43,30 грн/кг. По мнению специалистки, приведенные темпы роста цен на гречку в целом соответствуют текущему уровню инфляции и никаких значительных скачков цены не наблюдалось.

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