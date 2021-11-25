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В Украине выросла стоимость новогоднего стола: какие продукты подорожали больше всего

В среднем цены вырастут примерно на 20%.

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Зимние праздники наши соотечественники ждут с радостью. Но они принесут не только хорошие впечатления всем членам семьи, но и прибавят дополнительные расходы. Перед Новым годом прогнозируется повышение цен на продукты на 20%. Об этом рассказал экс-руководитель, возглавлявший ранее Ассоциацию фермеров и землевладельцев Иван Томич, пишет "УНИАН".

В Украине выросла стоимость новогоднего стола: какие продукты подорожали больше всего

Некоторые продукты выросли в цене (фото из открытых источников)

По словам известного агрария, для сравнения с прошлым годом, праздничный стол станет в среднем дороже на 16-20%. То есть, нашим соотечественникам придется заплатить за продукты на 20% больше, чтобы приготовить на стол праздничные блюда. Это если ориентироваться, чтобы было, как в прошлом году.

Он детализировал свой комментарий. Иван Томич подчеркнул, что больше всего подорожает мясо, томаты, огурцы и перец. Станут выше и ценники на украинские овощи, которые нужны для приготовления национального блюда – борща.

Аграрий утверждает, что ценники на морковь, свеклу и капусту увеличатся еще не очень сильно – на 10%. Рекордсменом по удорожанию станет лук. Он будет стоить в 2,5 раза больше, чем стоил в прошлом году. Так же, недешевым станет мясо. Свинина вырастет в цене на 20 процентов, а курятина – на 10 процентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что цена сливочного масла в Украине взлетит. Изменение цены, прежде всего, связано с мировыми тенденциями. Стоимость сливочного масла на мировых рынках выросла почти на треть. Кроме того, высокую цену продукции на украинском рынке объясняют высоким спросом на сырье, производство которого, в свою очередь, в нашей стране сокращается.


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Источник: https://www.unian.ua/economics/agro/ukrajinciv-poperedili-pro-rizke-podorozhchannya-novorichnogo-stolu-na-shcho-dovedetsya-rozshchedritsya-novini-11621323.html
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