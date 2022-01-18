В Украине взлетели цены на алкоголь: что почём

С декабря 2020 по декабрь 2021 года в Украине изменился ценник на некоторые виды алкоголя. Больше всего подорожало вино. Об этом сообщается на сайте Госстатистики.

В Украине подорожал алкоголь. Фото из открытых источников

В материале указывается, что пиво отечественных марок за 2021 года стало дороже на 1,71 грн за бутылку объемом 0,5л. Средняя цена такого алкогольного напитка по Украине в декабря прошлого года составила 19,20 гривен за 0,5. Понижение цен на пиво происходило дважды за год — в мае и октябре.

За этот период в стране также подорожала водка. Как отмечается в статистике, цена за бутылку объемом 0,5л в декабре 2020-го составляла 92,65 гривен. За год стоимость выросла до 94,20 гривен за 0,5л и в декабре 2021 года достигла 94,20 гривен за тот же объем. Единственный раз за год ценник понизился в июне.

Больше всего в период с декабря 2020 по декабрь 2021 год в Украине увеличилась цена на столовые вина отечественных марок. По данным источника, под конец 2020 года цена за бутылку объемом 0,75л в среднем по Украине составляла 66,25 гривен. До декабря 2021 года ценник увеличился до 70,01 гривны за 0,75л, то есть на 3,76 гривен. К слову, в сентябре и октябре прошлого года цена на вино стала понижаться. Однако уже в ноябре ценник вновь взлетел.

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