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В украинских супермаркетах взлетели цены на мясо: что подорожало больше всего

Названы цены на говядину, курятину и свинину в Украине

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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После новогодних праздников в стране начало дорожать мясо. На сайте Минфин сравнили, как изменились цены с середины декабря по 14 января, передает портал "Комментарии".

В украинских супермаркетах взлетели цены на мясо: что подорожало больше всего

Цены на мясо в Украине. Фото из открытых источников

Говяжий гуляш стал дороже на три гривны. Сейчас его средняя цена в супермаркетах — 236,95 гривен за килограмм. Говяжьи ребра сейчас продают по прежней цене — 140,48 гривен за один килограмм. 

Свиная грудинка обойдется покупателям в 106, 93 гривны за один килограмм. Это более чем на две гривны дороже той цены, что была в декабре. Свиную лопатку продают по 115,94 грн за килограмм. С декабря ценник увеличился более чем на пять гривен. Средняя цена свиного ошейка в супермаркетах страны составляет 156,19 грн, а в декабре — 147,98 грн/кг. Свиные ребра стали дешевле шесть гривен. Сейчас килограмм обойдется примерно в 103,95 грн. Больше всего произошло изменение цен на свиной шашлык. Перед праздниками его цена за килограмм составляла 142 гривны, а в январе стоимость выросла до 149,77 гривен/кг. 

Самые большие изменения цен за этот период коснулись куриного мяса. Источник передает, что цена за килограмм куриной голени выросла с 65,84 гривен до 72,45 гривен за кг. Килограмм куриного берда сейчас продают в супермаркетах в среднем по 99,45 гривен. В декабре ценник был следующий — 93,30 гривен. Куриное филе подорожало с 114,91 грн/кг до 123,60 гривен за один килограмм. 

Напомним, в Украине после новогодних праздников стремительно растут цены на морковь. За две недели стоимость овоща увеличилась на 19%. Производители рассказали, с чем это связано. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в январе в Украине начали меняться цены на мандарины. Больше всего изменилась стоимость на мандарины клементин. 


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Источник: https://minfin.com.ua/
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