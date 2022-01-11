После Нового года в Украине изменились цены на мандарины: сколько сейчас стоит килограмм

После новогодних праздников на многие фрукты, овощи и популярные продукты изменились цены. В их число входят и мандарины. При этом, некоторые виды подорожали, а некоторые, наоборот, упали в стоимости. Об этом сообщается на сайте Минфин.

В Украине изменились цены на мандарины. Фото из открытых источников

В декабре мандарины в среднем стоили 41,29 гривен за один килограмм. По состоянию на 10 января 2022 года стоимость одного килограмма снизилась до 32,99 гривен, то есть на 8,30 гривен. Мандарины (Египет) стали дороже на 70 копеек, в сравнении с прошлым месяцем. Теперь их цена составляет 33,90 грн/кг. Мандарины (Турция) подорожали на 2,30 грн. Сегодня их средняя цена — 33,90 грн/кг.

Согласно данным Минфина, больше всего изменилась цена на мандарины клементин. В прошлом месяце килограмм обходился покупателям в 56,42 грн/кг. После новогодних праздников стоимость поднялась до 66,40 гривен за килограмм, что на десять гривен больше.

К слову, за этот период в Украине также заметно изменились цены на виноград. В декабре цена одного килограмма составляла 80,77 грн. Сейчас за него просят в супермаркетах 109,70 гривен за 1 кг.

Также незначительно подорожали лимоны. Килограмм обойдется сейчас в 30,42 грн, а ранее — 29,50 грн/кг. Бананы также стали дороже менее чем на гривну. Сейчас средняя их стоимость в супермаркетах страны — 29,67 грн/кг. Всего на 16 копеек за месяц подорожали апельсины. За килограмм покупатели сейчас отдадут 31,93 грн. Украинские яблоки стали дороже практически на 50 копеек. Килограмм можно приобрести за 8,33 грн.

Напомним, что после новогодних праздников в Украине стали дорожать овощи . Больше всего рост цен затронул тепличные огурцы. Вместе с тем стала дороже свекла, лук, морковь, картофель, перец и помидоры.





За месяц стоимость крупы поднялась более чем на 8 гривен. Подробнее читайте в нашей статье Также издание "Комментарии" сообщало, что в Украине рекордно подорожала гречка.

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