В Японии чипсы неожиданно стали черно-белыми: что произошло

Один из крупнейших производителей снеков в Японии компания Calbee объявила о временном переходе на черно-белую упаковку для своей продукции. Причиной стали перебои со снабжением материалов для производства цветной краски, возникшие из-за войны в Иране и ситуации вокруг Ормузского пролива.

В Японии чипсы стали черно-белыми. Фото: Hazumu Urushiyama/nikkei

В компании Calbee сообщили, что с 25 мая новая монохромная упаковка появится для 14 популярных товаров, среди которых картофельные чипсы и крекеры с креветками.

"Нестабильность поставок, влияющая на сырьевые материалы на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке. Этот шаг призван помочь сохранить стабильные поставки продукции", — говорится в заявлении японской компании.

После начала войны между Ираном, США и Израилем перевозки через Ормузский пролив резко сократились. Это привело к скачку цен на нефть, газ и нефтяные дистилляты, используемые в производстве пластмасс, красок и упаковки.

Правительство Японии признало, что ситуация уже влияет на местный бизнес. По словам замглавного секретаря кабинета министров Кэй Сато, до войны около 40% нефти страна получала именно с Ближнего Востока. В апреле премьер-министр Японии Сане Такаити заявила, что Токио пытается диверсифицировать поставки, в том числе за счет США.

Проблемы затронули не только снеки. Японская компания по производству соевых продуктов Mizkan сократила продажи части продукции из-за дефицита пластиковых контейнеров, а такие автопроизводители, как Toyota и Hyundai, сообщили о сокращении доходов из-за роста стоимости материалов и падения продаж.

