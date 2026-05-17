У Японії чипси несподівано стали чорно-білими: що сталося

Один із найбільших виробників снеків у Японії компанія Calbee оголосила про тимчасовий перехід на чорно-біле пакування для частини своєї продукції. Причиною стали перебої з постачанням матеріалів для виробництва кольорової фарби, які виникли через війну в Ірані та ситуації навколо Ормузької протоки.

У Японії чипси стали чорно-білими. Фото: Hazumu Urushiyama / nikkei

У компанії Calbee повідомили, що з 25 травня нове монохромне пакування з’явиться для 14 популярних товарів, серед яких картопляні чипси та крекери з креветками.

"Нестабільність постачань, яка впливає на сировинні матеріали на тлі триваючої напруженості на Близькому Сході. Цей крок покликаний допомогти зберегти стабільне постачання продукції", – йдеться в заяві японської компанії.

Після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем перевезення через Ормузьку протоку різко скоротилися. Це спричинило стрибок цін на нафту, газ та нафтові дистиляти, які використовуються у виробництві пластмас, фарб та упаковки.

Уряд Японії визнав, що ситуація вже впливає на місцевий бізнес. За словами заступника головного секретаря кабінету міністрів Кей Сато, до війни близько 40% нафти країна отримувала саме з Близького Сходу. У квітні прем'єр-міністерка Японії Сане Такаїті заявила, що Токіо намагається диверсифікувати постачання, зокрема за рахунок США.

Проблеми торкнулися не лише снеків. Японська компанія з виробництва соєвих продуктів Mizkan скоротила продажі частини продукції через дефіцит пластикових контейнерів, а такі автовиробники, як Toyota та Hyundai, повідомили про скорочення прибутків через зростання вартості матеріалів і падіння продажів.

