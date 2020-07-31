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Валюта России стремительно падает

Рубль уже десять дней подряд продолжает снижать свою рыночную стоимость на фоне других валютных единиц

сегодня, 17:00
Автор:

Екатерина Белоброва
Валюта России стремительно падает

В России курс рубля относительно основных мировых валют падает более 10 дней подряд. 30 июля евро преодолел отметку 86 рублей, а доллар стал стоить выше 73 рублей. На торгах на Московской бирже 31 июля курс доллара вырос на 86 копеек, показав максимум с 14 мая. Курс евро впервые с марта превысил отметку в 87,67 рублей, а доллар стал стоить выше 73 рублей. На торгах на Московской бирже в пятницу курс доллара вырос на 86 копеек, показав максимум с 14 мая. Курс евро впервые с марта превысил отметку в 87,67 рубля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Российские экономисты объясняют такую тенденцию тем, что иностранные инвесторы скупают валюту, чтобы конвертировать дивиденды по акциям российских компаний. В последние дни июля дивиденды акционерам перечислят гиганты российского рынка: "Газпром", ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз", напоминает Finanz.ru, для иностранных акционеров им придётся скупить почти два с половиной миллиарда долларов. В нормальных условиях эти деньги можно было бы оставить в рублях для реинвестирования на российском рынке, но сейчас инвесторы к такому не готовы.

Обвал рубля стал следствием бегства из-за опасений, связанных с темпами восстановления мировой экономики и угрозы возникновения второй волны коронавируса, напоминает журнал "Эксперт". В частности, продолжает расти число заболевших новым типом коронавирусной инфекции в США, Индии, Австралии, Бразилии и в Европе. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацбанке рассказали о стоимости доллара в 2021 году.


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