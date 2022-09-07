Валютным обменникам усложнят жизнь: ВРУ проголосовала законопроект в первом чтении

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы обязать пункты обмена наличной валюты ежемесячно платить авансовый взнос с налога на прибыль в размере трех минимальных зарплат. То есть 19,5 тыс. грн (6,5 тыс. грн*3).

Налоги для пунктов обмена валют

В первом чтении документ поддержали 247 народных депутатов. Инициатором законопроекта №7655 выступил глава налогового комитета Данило Гетманцев. В соцсети Telegram он поблагодарил коллег за поддержку инициативы и подчеркнул, что документ нацелен на недопущение уклонения от налогообложения прибыли от деятельности в сфере обмена валют.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, небанковские финансовые учреждения, осуществляющие торговлю наличной валютой, уплатили налог на прибыль 7 млн ​​грн за 2021 год, хотя общий объем валюты, проданной в пределах небанковской сегмента наличного валютного рынка за год составил более 384 143 млн грн, что вдвое больше аналогичных операций, проведенных через банки.

При этом средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним валютообменником составляла около 145 гривен в месяц (165 грн в первом полугодии 2022 года). Это говорит о том, что текущая система налогоблажения способствует тому, чтобы пункты обмена валют скрывали реальные объемы своих операций.

Авторы инициативы ожидают, что принятые меры помогут снизить теневую составляющую небанковского рынка наличной валюты, а также повысить налоговую дисциплину валютообменников.

Мы раньше сообщали, что Национальный банк при необходимости будет обменивать безналичную валюту банков на наличную. Подобные операции стартуют с седьмого сентября. Таким образом, удастся избежать отказов в обменных операциях на кассах банков, считают в регуляторе.

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