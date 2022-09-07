logo

BTC/USD

18847.44

ETH/USD

1536.24

LTC/USD

55.39

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Валютным обменникам усложнят жизнь: ВРУ проголосовала законопроект в первом чтении
commentss НОВОСТИ Все новости

Валютным обменникам усложнят жизнь: ВРУ проголосовала законопроект в первом чтении

В случае принятия инициативы, пункты обмена валют обяжут платить фиксированный авансовый взнос с налога на прибыль

сегодня, 16:40
Автор:

Давиденко Евгения
Поделитесь публикацией:

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы обязать пункты обмена наличной валюты ежемесячно платить авансовый взнос с налога на прибыль в размере трех минимальных зарплат. То есть 19,5 тыс. грн (6,5 тыс. грн*3).

Валютным обменникам усложнят жизнь: ВРУ проголосовала законопроект в первом чтении

Налоги для пунктов обмена валют

В первом чтении документ поддержали 247 народных депутатов. Инициатором законопроекта №7655 выступил глава налогового комитета Данило Гетманцев. В соцсети Telegram он поблагодарил коллег за поддержку инициативы и подчеркнул, что документ нацелен на недопущение уклонения от налогообложения прибыли от деятельности в сфере обмена валют.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, небанковские финансовые учреждения, осуществляющие торговлю наличной валютой, уплатили налог на прибыль 7 млн ​​грн за 2021 год, хотя общий объем валюты, проданной в пределах небанковской сегмента наличного валютного рынка за год составил более 384 143 млн грн, что вдвое больше аналогичных операций, проведенных через банки.

При этом средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним валютообменником составляла около 145 гривен в месяц (165 грн в первом полугодии 2022 года). Это говорит о том, что текущая система налогоблажения способствует тому, чтобы пункты обмена валют скрывали реальные объемы своих операций.

Авторы инициативы ожидают, что принятые меры помогут снизить теневую составляющую небанковского рынка наличной валюты, а также повысить налоговую дисциплину валютообменников. 

Мы раньше сообщали, что Национальный банк при необходимости будет обменивать безналичную валюту банков на наличную. Подобные операции стартуют с седьмого сентября. Таким образом, удастся избежать отказов в обменных операциях на кассах банков, считают в регуляторе.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40222
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!