Военный сбор усложняет жизнь бизнеса: более трети компаний не способны оплатить

Украинские предприятия столкнулись с новым серьезным вызовом – военным сбором. По данным Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), этот сбор стал большим финансовым бременем для многих компаний. Более 53% бизнесов вынуждены использовать собственные ресурсы, чтобы покрыть эти затраты, что влияет на их стабильность и развитие. А 33% предприятий вообще не справляются с этими дополнительными затратами, что ставит под угрозу их будущее.

Более половины компаний вынуждены платить военный сбор собственными средствами

На последнем брифинге в Медиацентре Украина исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко рассказала, что более половины компаний вынуждены платить военный сбор по собственным средствам. Это создает дополнительные финансовые трудности, усложняющие их работу и возможность развития. Другая часть компаний (33%) призналась, что просто не в состоянии возместить эти расходы, и это может привести к уменьшению количества рабочих мест или даже к закрытию бизнеса.

Деревянко подчеркнула, что проблемы бизнеса от военного сбора влияют и на потребителей. В частности, из-за роста расходов компании вынуждены повышать цены на товары и услуги, что оказывает давление на кошельки граждан и может замедлить экономический рост страны.

По словам Деревянко, важно, чтобы государство и бизнес продолжали диалог для поиска решений, которые бы снизили давление на компании, но при этом не забывали о главной цели сбора — поддержке обороноспособности страны. Она призвала искать компромиссы, которые помогут снизить нагрузку на бизнес без ущерба общей безопасности Украины.

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