Восстановление Украины после войны: как это должно происходить и кому дадут деньги



















Восстановление Украины после войны и контроль средств от зарубежных партнеров — важная тема, которая сейчас активно обсуждается в мире и в украинском обществе. На конференции в Лугано было две концепции: одна – это делает государство, а другая – это делает частный сектор. Как это может происходить и кому дадут деньги? Кто это будет делать? Об этом говорили эксперты в ходе дискуссии "Инвестиции в Украину во время войны" на портале "Комментарии".

Восстановление Украины после войны (фото из открытых источников)

Государство – крупнейший источник коррупции и рисков

Основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан считает, что из-за коррупционных рисков в государстве деньги на восстановление должен получить только частный сектор.



"Никакого государства, только частный сектор. Потому что государство у нас собственно это — самый большой источник коррупции и самый большой источник рисков. Вот вернусь к тем 25%, которые хотели до войны зарабатывать люди в Украине. Что такое 25-30% — это отражение того риска" Если мы берем тех 25-30%, то риск проекта какого-то, который предприниматели планировали реализовывать — это будет 5-7%. Все остальное — это был риск государства. Поэтому государство, оно и представляет наибольший риск сейчас для предпринимателей. И давать ему деньги на восстановление никто сейчас не даст. Поэтому я думаю не надо об этом говорить. Но давать точно не нужно. Надежда действительно на частный сектор, но государство должно создать условия для частного сектора, в этом и есть роль государства.

Должна быть государственная стратегия восстановления

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк рассказал о роли государства и, кто должен распоряжаться инвестициями, которые придут на восстановление Украины.

Соглашаюсь, что основную роль в восстановлении государства должен играть отечественный малый, средний бизнес. Но мы должны отталкиваться от интересов, от интересов тех игроков, которые будут нам давать средства на восстановление. Потому что все мы прекрасно понимаем, что в нашего государства таких средств нет. Однозначно будет реализован какой-то план вроде плана Маршала, как после Второй мировой войны. То есть иностранные инвесторы соберутся и решат, как они будут инвестировать, кто будет этими средствами будет распоряжаться. И я вообще думаю, что государство вообще должно участвовать не прямо в распределении этих средств, но по крайней мере стратегическое планирование должно быть. Мы должны понимать, какие отрасли приоритетны в тот или иной период времени. И вообще, общая стратегия восстановления государства должна быть и она сейчас нарабатывается. И уже под ту стратегию, я уверен, что наши зарубежные партнеры будут выделять деньги и уже они нам будут ставить условия каким образом они будут контролировать целевое использование этих средств. Мировая история уже видела столь сложные ситуации, в которых оказалась Украина. И уже есть примеры восстановления стран после войны. Все такие восстановления производились за счет иностранных инвестиций. И только контроль этих инвестиций привел к тому, что эти инвестиции были успешными и государства отстроились", — подытожил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты рассказали, куда украинцам лучше всего инвестировать свои средства.





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