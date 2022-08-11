Война в Украине: сколько бизнеса прекратило свою работу – какая ситуация сегодня

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину послужило настоящим шоком для отечественного бизнеса. В результате почти 40% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Бизнес. Фото: из открытых источников

"39,9% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. Это ниже показателя июня, когда 46,8% предприятий оставались полностью или почти не работающими. Аналогичная ситуация наблюдалась в мае", – рассказал эксперт.

При этом Андрей Длигач обратил внимание на то, что, несмотря на то, что в стране продолжается горячая фаза войны в июле, украинский бизнес начал активнее восстанавливаться.

Также эксперт опубликовал инфографику, подробно показывающую, как чувствовал себя бизнес с момента полномасштабного вторжения.

Читайте на портале "Комментарии" – Минфин активно разрабатывает налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Причем НБУ поддержал такую идею. При этом существует угроза, что 100% его внедрения создаст серый рынок импортируемых товаров, МПБ будет использовать крипту и развивать "валютный туризм" (грн же можно обменять в банках других стран на валюту без налогов), цена на большинство импортированных товаров подрастет, что спровоцирует следующий утечка инфляции. В результате общие потери экономики, скорее всего, превысят ожидаемые доходы. Оправдано ли такое решение НБУ и Минфина? Не целесообразнее ли было ввести налог на покупку валюты физическими лицами через кассы банков и обменных пунктов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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