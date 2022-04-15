Возобновление бизнеса в Украине: как работают предприятия во время войны

После полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия прекратили свою деятельность, а тысячи украинцев потеряли свою работу. Advanter Group внимательно мониторит ситуацию, происходящую в украинской экономике. Специалисты провели 4 волну исследования, изучая состояние украинского МСБ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Advanter Group.

По мнению экспертов Advanter Group, есть первые признаки возобновления бизнеса, ведь за последние недели 23% предприятий увеличили объем работ.

"Начинаем публикацию результатов 4 волны исследований состояния украинского МСБ, проводимые Advanter Group. Появились первые признаки возобновления бизнеса. В последние недели 23% предприятий увеличили объем работ. 43% предприятий практически не работают. Вместе с тем, 33% сотрудников МСБ фактически сокращены. Это около 1,2 млн. работников",- говорится в сообщении. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский призвал бизнес к креативности . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что мы должны сделать все, чтобы восстановить экономику страны и реанимировать малый и средний бизнес на всей территории Украины, где это безопасно. Он также призвал быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов. Какие решения еще следует принять, чтобы поддержать украинский бизнес в это сложное время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам. Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович убежден, что не уничтожив причин, которые тормозили украинскую экономику раньше, мы точно не стимулируем ее развитие сейчас, в военное время.

Развитие бизнеса во время войны в Украине (фото из открытых источников)

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