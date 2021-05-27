Возобновление закупок дизтоплива в РФ: стоит ли искать «зраду»

Украина возобновила закупки дизельного топлива в России. Оператором поставок от "Роснефти" стала фирма Socar New Enegry, которая входит в группу азербайджанских госкомпаний SOCAR. Что это значит – и стоит ли искать в этом "зраду", как делают некоторые украинские политики? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Ситуация на рынке топлива. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Существенного влияния на ценообразование в Украине это не окажет"

Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук уверен — то, что вместо Proton (ранее единственным поставщиком нефтепродуктов "Роснефти" в нашей стране была компания Proton Energy Group S.A., но с 1 апреля она прекратила поставки в Украину на фоне возбуждения уголовных дел против аффилированной с ней компании "Глуско", владеющей розничной сетью АЗС; "Глуско" связывали с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком – прим. ред.) теперь будет SOCAR никакой "зрады" нет.

"Как говорится, свято место — пусто не бывает! – отмечает Леонид Косянчук. — Существенного влияния на ценообразование в Украине это не окажет. У нас другие факторы влияют на ценообразование: цена нефтепродуктов на внешнем рынке и курс НБУ".

При этом эксперт предупреждает, что если наши правители слепо присоединяться к санкциям по Беларуси (за принуждение самолета Rynair к посадке и задержание находившегося на борту сооснователя TG-канала "NEXTA" Романа Протасевича), то может возникнуть временный ситуативный дефицит топлива. Но, опять же, он вряд ли серьезно повлияет на ценообразование на АЗС.

"Не верю, что остановка поставок из Беларуси может произойти по инициативе Лукашенко. Украинский рынок очень важен для Беларуси в части наполнения бюджета. Чего не могу сказать о наших правителях: там прогноз последствий, как показала практика, не осуществляется. А для перестройки каналов импорта нужно какое-то время, поэтому существует угроза временного ситуативного дефицита. Ну и остается проблема "Укрзализныци" с возможностью перевозки значительного объема нефтепродуктов из портов к потребителям", — отмечает Леонид Косянчук.

"В ближайшие несколько недель начались бы проблемы"

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что решение компании "Роснефть" поставлять топливо через азербайджанского поставщика SOCAR будет способствовать стабилизации украинского рынка нефтепродуктов.

"Если бы оно не было принято, в ближайшие несколько недель начались бы проблемы, — отмечает эксперт. – После остановки поставок топлива Proton Energy Group S.A, у нас не хватало примерно половины месячного потребления. Об этом много говорилось. Кстати, по имеющейся информации, те 100 тысяч тонн, которые к нам придут теперь из РФ через SOCAR, всё равно не решают проблему. Трейдерам нужно где-то искать еще примерно до 100 тыс тонн".

По словам Дмитрия Марунича, замещаемый ресурс (порядка 100 тыс тонн по дизтопливу) — лишь часть потенциального дефицита, который создался после прекращения поставок в апреле.

"И если ситуация не изменится, это дает шанс внутренним переработчикам (прежде всего Укртатнафта) нарастить объемы производства и свое присутствие на украинском рынке. Причем не только бензина (в прошлом году Украина обеспечивала свои потребности наполовину), но и по дизтопливу, где наши переработчики пока отстают, — поясняет эксперт. — Это будет большим плюсом, так как создаст и дополнительные рабочие места, и добавленную стоимость соответствующего продукта на территории Украины. Возможно, поможет нарастить переработку, чего мы не видели давно. Так что в недопоставках российского дизтоплива на украинский внутренний рынок есть и плюсы".

Напомним, эксперт прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!