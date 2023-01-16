Временная отмена аукционов на Prozorro: эксперты оценили решение

Кабинет Министров принял решение временно отменить аукцион для открытых торгов с особенностями Prozorro. Нововведения призваны создать равные возможности для всех участников закупок при регулярных и длительных отключениях электроэнергии.

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"Комментарии" попросили экспертов высказаться по поводу решения властей.

Экономист Андрей Гарнат прокомментировал так:





“Вспомните, с чего начиналась работа этой системы, какая ключевая проблема была. В течение первого года работы госпредприятия, осуществляющих закупки через эту систему, научились путем использования 5-6 вариантов манипулирования на торгах, проводить своих предварительно оговоренных поставщиков. Эта проблема актуальна и по сей день, до того, как аукционы были временно остановлены”.





По его мнению, после этого новшества мало что изменится.





"Те поставщики, которые были приближены к госпредприятиям, продолжат с ними работать", — отметил он.





Руслан Соболь, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса, говорит: в военное время продажа государственного имущества должна быть приостановлена.





“Но не всем отменены аукционы. Некоторые все же происходят. Это огромный вопрос. Если нас будут слушать или читать потенциальные инвесторы, я бы предупредил, что может случиться так, что после нашей победы все аукционы, проведенные во время военных действий, будут отменены”, — отметил Соболь.





Он также обратил внимание, что малый бизнес, который нуждается в госзаказах, часто обходят стороной.





“Надеюсь, что и НАБУ, и другие органы, удерживаемые нашими налогами, внимательно наблюдают за тендерами, — продолжил эксперт. — И субъекты хозяйствования, которым необходимы государственные заказы, чтобы выжить… они их не получают, к сожалению, сплошь и рядом”.

Как известно, ранее заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун рассказала, почему было решено отменить аукцион. По ее словам, если в начале осени доля торгов с одним участником составляла около 60%, то к концу декабря цифра выросла до 88%. Бизнес, особенно малый и средний, столкнувшись с блекаутом и не имея возможности обеспечить устойчивый интернет, был лишен возможности участвовать в аукционах. Принятие соответствующего постановления будет стимулировать предложения по самой низкой цене и увеличивать конкуренцию.





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