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Всемирный банк выделит Украине $50 млн на генераторы и котлы для элеваторов

Всемирный банк в 2023 году выделит 50 млн долларов для обеспечения украинских элеваторов генераторами или котлами.

сегодня, 17:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Средства будут потрачены на программу по поддержке энергосбережения элеваторов, в рамках которой аграрии смогут за сумму до пяти миллионов гривен купить либо новые генераторы, либо перейти на котлы LPG на сжиженном газе. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время прессбрифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

Всемирный банк выделит Украине $50 млн на генераторы и котлы для элеваторов

Фото: https://pixabay.com/


Сольский добавил, что по этой программе стоимость генератора или котла будет компенсироваться частично.


Кроме того, Всемирный банк выделил 100 миллионов долларов на покупку пшеницы и кукурузы для стран Азии и Африки в текущем году, добавил министр. Однако, продолжил он, упомянутые суммы, скорее всего, будут перенаправлены на другую программу, потому что гуманитарное зерно активно закупается по программе Grain from Ukraine.


Как известно, Украина в 2022-2023 году экспортировала 21,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. По оперативным данным Министерства экономики, объемы украинского экспорта почти достигли 100 млн. тонн. В целом бизнес экспортировал товаров на 44,1 млрд долларов, что в условиях войны является подвигом, считает первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. По предварительным данным, лидером по полученным деньгам (и по объему) является кукуруза. Экспорт этой товарной группы составил 24,99 млн. тонн, стоимостью 5,94 млрд. долларов, что на 1% больше, чем в 2021 году. Масло подсолнечное занимает второе место по стоимости экспорта — 5,46 млрд долларов. Сокращение по сравнению с 2021 годом в деньгах –14,4%, а в объемах –16,3% (4,29 млн тонн). В ТОП-10 также семена подсолнечника. Украина поставила на внешние рынки 2,7 млн. тонн этой продукции стоимостью 1,255 млрд. долларов. Это в 33 раза больше, чем в прошлом году.


Ранее мы писали , что объем экспорта масличных и зерновых из портов Дунайского региона составил 6,1 млн тонн, что в 42 раза превышает показатель 2021-го.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3646385-svitovij-bank-nadast-50-miljoniv-na-generatori-dla-ukrainskih-elevatoriv.html
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