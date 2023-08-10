"Вся заграница с нас смеется": российский пропагандист в шоке от падения рубля

Российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи набросился с критикой на руководство российского Центробанка, из-за падения курса российского рубля. Его курс приближается к психологической отметке в 100 рублей за один доллар. Об этом сообщают "Комментарии".

Соловьев в шоке

"У меня вопрос ко всем депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации. Скажите, пожалуйста, а не замечаете, какой у нас сейчас курс в стране? Скажите, пожалуйста, вы хотя бы один запрос в ЦБ (Центральный банк — ред) отправили? Чтобы эти люди пришли и объяснили публично стране, что происходит. Что такого случилось, что такой курс. Ведь это приведет к росту инфляции, к росту потребительских цен. При том, пик выпадет на время избирательной кампании, — заявил Владимир Соловьев. — Какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется, что одна из трех самых слабых валют — рубль".

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Напомним, что после нападения России на Украину западные страны ввели против РФ ряд санкций, которые в долгосрочной перспективе больно бьют по российской экономике. В частности, ЕС практически полностью отказался от российского газа, а на нефть из РФ введен ценовой потолок. В результате этого в РФ сократилось поступление валюты. В другой стороны, для закупки иностранных товаров, в том числе необходимых для войны против Украины, России необходима валюта. Эта диспропорция вызывает повышенный спрос на доллар и последующее падение курса рубля.

Кроме того, российские власти не могут воспользоваться своими валютными запасами в банках западных стран, так как они заморожены после нападения РФ на Украину. На ослабление рубля также играет вывод капитала из РФ российскими и иностранными компаниями.

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