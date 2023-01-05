ВВП Украины сократился более чем на 30% в 2022 году

Падение внутреннего валового продукта Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% [±2%], что является лучшим показателем, чем предполагалось по предварительным прогнозам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Применяя косвенные методы расчета и инструменты моделирования аналитики ведомства дают предварительную оценку ВВП.





“С учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за 3 квартала 2022 года (в I квартале 2022 года уменьшение по сравнению с I кварталом 2021 года на 15,1%, во ІІ квартале 2022 года – на 37,2%, в ІІІ квартале 2022 года — на 30,8% соответственно), падение ВВП по итогам 2022 оценивается на уровне 30,4% [±2%] (рост на 3,4% в 2021 году)”, — говорится в сообщении.





В Министерстве экономики отметили, что это объективно худший результат со времен независимости, однако он лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения (тогда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже).





“При этом в декабре падение ВВП оценено на уровне — 34 [±2%], что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37 [±2%]) (соответственно IV квартал – падение на уровне 35,5 [±2%]), учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре”, — отметили в ведомстве.





Однако дальнейшие атаки со стороны России нанесли повреждения энергетической инфраструктуре, что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность.





Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в 2022-м экономика страны понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, причиненные РФ.





“Успехи сил обороны Украины на поле боя, слаженная работа Правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, скорость восстановления разрушенных/поврежденных объектов критической инфраструктуры отечественными службами, а также системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров позволили удержать экономический фронт и продолжать движение в направлении победы", — резюмировала министр.

Ранее мы писали , что предприятия, покупающие электроэнергию из ЕС, будут обеспечены бесперебойным током.

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