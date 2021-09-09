Замедление инфляции в Украине: насколько реалистичен прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы и замедление инфляции в конце 2021 года. Также НБУ принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5%.

Замедление инфляции в Украине - фото из открытых источников

Эксперты оценили для портала "Комментарии" прогнозы регулятора, а также его действия и действия всей украинской власти в сдерживании цен.

Высокая учетная ставка не дает кредитоваться, делает деньги еще более дорогими, потому сдерживает инфляционные процессы

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников обращает внимание, что прежние прогнозы НБУ по инфляции оказались не выполнены.

"Уже сейчас в среднегодовом измерении инфляция – на уровне 10%, хоть изначально прогнозировали 8%, а потом – 9,6%. Скорее всего, за осень будет еще рост. Не вижу оснований говорить о замедлении темпов инфляции к концу года, как прогнозируют в НБУ. Сейчас увеличатся тарифы, цены, всё это подстегнет инфляцию. И нет рычагов, чтобы она притормозилась", – отмечает Алексей Плотников.

Комментируя рост учетной ставки, он поясняет, что таким образом НБУ пытается сдержать инфляцию.

"Высокая учетная ставка не дает кредитоваться, делает деньги еще более дорогими, потому сдерживает инфляционные процессы", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, власти следовало ранее обращать внимание на то, как формируются те или иные цены и тарифы. И по необходимости заниматься их регулированием.

"Но государство ни во что не вмешивалось. Это и привело к тому, что инфляция вышла за прогнозируемые пределы, – считает Алексей Плотников. – И, думаю, она будет еще больше на 1 января 2022 года".

То, что мы сейчас наблюдаем, называется отложенный спрос

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что ничего сверхординарного не происходит. И что рост инфляции – нормальный процесс.

"В прошлом году была маленькая инфляция из-за тотального карантина. То, что мы сейчас наблюдаем, называется отложенный спрос, – говорит эксперт. – Многие в 2020-м сидели без работы, а кто работал, боялся что-то "лишнее" купить. В итоге у нас была инфляция всего в 3%. В этом году будет более 10%. И это нормально. В тех же США инфляция побила исторический рекорд – она сейчас более 5%, тогда как обычно меньше 2%".

Александр Охрименко акцентирует, что высокая инфляция сейчас во всех странах. И связано это, по его словам, с тем, что период массовых локдаунов практически везде завершился. И как обычные потребители, так и бизнес в целом, начали "догонять" то, что потеряли годом ранее.

"К тому же, – продолжает эксперт, – есть база сравнения. После падения весной-летом прошлого года, уже к его концу цены начали расти. Так что, с точки зрения математики, у нас, действительно, будет к концу года некоторое замедление темпов инфляции. Но действия правительства к этому не имеют никакого отношения. Как и то, что НБУ поднял учетную ставку. У нас это не работает. Нацбанк поднимал ее и раньше, в том числе в этом году. И что, инфляция уменьшилась? Как видим, нет".

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