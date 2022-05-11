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Зажигалки ценой в $16 млрд: Philip Morris покупает Cricket

Стоимость сделки составит 161,2 миллиардов шведских крон

сегодня, 12:09
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Корпорация Philip Morris International приняла решение о покупке компании Swedish Match AB, которая известна своими зажигалками CricketКак сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Wall Street Journal, стоимость сделки составит 161,2 миллиардов шведских крон, что эквивалентно 16 млрд долларов США.

Зажигалки ценой в $16 млрд: Philip Morris покупает Cricket

Swedish Match выпускает знаменитые зажигалки марки Cricket. Фото: Pexels

По информации издания, Philip Morris заплатит по 106 крон деньгами за каждую акцию Swedish Match, что на 39% превышает их стоимость, которая была зафиксирована при закрытии фондового рынка 6 мая.

По состоянию на сегодняшний день, 11 мая 2022 года, стоимость акций Swedish Match во время торгов увеличилась почти на 25% и составила 95 крон. В этом году стоимость компании возросла на 32% (до 117 миллиардов крон).

В то же время, котировки ценных бумаг концерна Philip Morris с начала 2022 года возросли на 4,1% и достигли 155 миллиардов долларов.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках.

В портфеле брендов компании – марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стыки к ним.

Swedish Match – крупный мировой производитель некурительных табачных изделий (сус и жевательный табак) и спичек, также выпускает сигары и зажигалки.

Как ранее сообщали "Комментарии", в период с декабря по январь текущего года в Украине изменился ценник сразу на несколько видом табачных изделий: сигареты отечественных марок, сигареты с фильтром среднего класса и сигареты с фильтром премиум класса. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/831311.html
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