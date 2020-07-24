Жизнь по новым правилам: как коронавирус отразился на торговле в Украине

Ежегодно в последнее воскресенье июля (26-го в этот раз) работники торговли Украины отмечают свой профессиональный праздник – День работников торговли. Как карантин, введенный из-за корона-кризиса, отразился на сфере торговли, кто выиграл и какие ноу-хау добавились - на эти и многие другие вопросы в эксклюзиве “Комментариев” ответили эксперты.

Смена потребностей

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает, что пандемия коронавируса и карантинные мероприятия серьезно ударили по торговле, прежде всего, розничной.

"Граждане стали покупать меньше, ведь денег стало меньше. Упала покупательская способность, – подчеркивает эксперт. – Также в эпоху карантина, особенно на начальном этапе, несколько изменились предпочтения. Мы помним, как люди расхватывали достаточно специфический товар – туалетную бумагу, гречку".

Жизнь по новым правилам отразилась и на принципе упаковки товара, обращает внимание Алексей Плотников. Как и вообще на правилах торговли.

"Те же хлебо-булочные изделия теперь обязательно должны быть упакованы в отдельные кульки, – говорит эксперт. – И это касается практических всех продовольственных товаров, которые ранее просто лежали на полках. На кассах появились защитные экраны, кассиры – в масках и перчатках. Безусловно, изменения есть. И серьезные".

Что касается оптовой торговли, в больших масштабах, то изменились межгосударственные потоки.

"Кто-то не осуществлял (и не осуществляет в некоторых странах) грузоперевозки. Не летали самолеты, – отмечает Алексей Плотников. – Идет переориентация на другие рынки. Точно не будет такой, как ранее, торговли с Китаем. Многие будут искать партнеров в других регионах. Так что пандемия достаточно серьезно сказалась на сфере торговли. Она изменила и текущую ситуацию, и стратегически – товарные потоки между государствами на мировых рынках".

Торговля онлайн

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает очевидной тенденций то, что торговля уходит в онлайн.

"Из-за того что товар на полках дороже, чем в интернет-магазине, а его приобретение связано с определенными сложностями, покупатели и бизнес переходят в интернет. Всё и так уходило в онлайн, но в связи с карантином скачок – особенно сильный. Откат будет, но небольшой и не длительный", – подчеркивает эксперт.

Также Алексей Дорошенко обращает внимание, что акции фармацевтических компаний во всем мире дорожают. Люди не экономят на здоровье, на жизни.

"Некоторые продовольственные товары ушли в плюс. Особенно на фоне предположения о дефиците продовольствия в мире, – продолжает эксперт. – Были скачки цен, в том числе на зерновые. А вот тот же сахар, большая часть которого используется в сетях быстрого питания (которые были закрыты из-за карантина, да и сейчас открыты не везде), не был востребован, а потому подешевел".

Учитывая, что количество заболевших не падает, несмотря на лето, в выигрыше немногие представители торговли, уверен Алексей Дорошенко. Прежде всего в плюсе – владельцы сервисов интернет-торговли.

“Удар пришелся и по потребителям”

Исполнительный директор в Союзе потребителей Украины Максим Несмиянов акцентирует внимание на массовом падении продаж в связи с коронавирусом и карантинными мерами. И на массовых же проблемах не только представителей торговли, но и потребителей.

"Весь бизнес прочувствовал проблемы. В зависимости от сегмента рынка падение – на 30%. Особенно пострадали туризм, перевозки, представители сферы услуг, – отмечает эксперт. – Но удар пришелся и по потребителям. Плановые проверки не проводят с марта, никто бизнес не контролирует. Он расслабился, занимается самодеятельностью. В итоге мы обнаруживаем просроченные огнетушители, другие нарушения".

По словам Максима Несмиянова, беда и в том, что Госпотребслужба сосредоточилась в основном на проверках карантинных норм (вплоть до количества спирта в антисептиках). Тогда как другим направлениям своей деятельность не уделяет внимания. И это отражается на потребителях. Равно как решение нардепов признать происходящее сейчас форс-мажором, из-за чего люди, заплатившие за путевки, но лишенные возможности ими воспользоваться, не могут получить назад свои деньги. Путевки переносят на 2021 год. Но никто не дает гарантии, что тогда они "сработают".

"Также наблюдается сокращение штатов, в том числе в магазинах, – говорит эксперт. – После пика продаж в марте-апреле, наблюдается постоянный спад торговли. А пока белый бизнес страдает из-за рекомендаций МОЗ, черный начал процветать – без масок, антисептиков и т.д. Можно сказать, что украинский бизнес разделился на два: тот, что в Киеве (и где жестко соблюдаются все предписания), и что за Киевом... Во время проверок в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье мы видим массовую торговлю без масок и прочих защитных средств".

На фоне карантина и ухода бизнеса с потребителями в онлайн активизировались кибер-мошенники.

"Они делают поддельные сайты комиссионных магазинов, известных торговых сетей, – рассказывает Максим Несмиянов. – Заманивают потребителей "супердешевым предложением". И крадут либо переведенные им деньги, либо вообще все средства, которые есть на вашей карточке, если получают к ней доступ".

Напомним, Министерство экономики Украины сообщило о падении экономики в стране за период с январь по апрель 2020 года из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 на 5%.

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