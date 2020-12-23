Золотой век для нефтедобытчиков заканчивается, – The Economist

Вот уже несколько десятилетий Арабские нефтедобытчики находятся в затруднительном положении. Когда цены на нефть падают, они сделать экономику своей страны независимой от черного золота. Но низкие цены означают, что они не могут позволить себе дорогостоящие реформы. Затем объем производства падает, спрос растет, и цены неизбежно начинают расти. Казначейские облигации снова переполнены, и давление реформ исчезает. Об этом пишет The Economist.



Местные чиновники в этом контексте задаются вопросом, смогут ли арабские страны провести необходимые реформы и все же избавиться от этой зависимости. Падение спроса, вызванное пандемией COVID-19, привело к тому, что в 2020 году нефть марки Brent упала до 21 доллара за баррель. Цены немного восстановятся в 2021 году, возможно, преодолев отметку в 50 долларов. Но они не поднимутся намного выше. Большинство нефтяных государств Ближнего Востока по-прежнему не смогут сбалансировать свои бюджеты.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе, продолжит поиски доходов. В прошлом в стране утроили налог на добавленную стоимость до 15%. Саудовцы, которые надеялись, что подъем был временным, будут разочарованы, узнав, что это не так и дефицит будет расти. Подрядчики будут бороться с просроченными платежами за работы в бюджетной сфере. Тем не менее, королевство будет продвигаться вперед со своими крупнейшими мегапроектами, такими как Neom, высокотехнологичный город стоимостью 500 миллиардов долларов в Северо-Западной пустыне и планируемый курорт на Красном море, который больше, чем некоторые европейские страны. Она также вытеснит с рынка труда все больше мигрантов, освободив для своих граждан рабочие места, пусть и низкооплачиваемые.

Между тем поездка по ночному Дубаю будет жутковатой: высокие многоквартирные дома и роскошные виллы станут пустыми. Объединенные Арабские Эмираты потеряют около 1 млн мигрантов, что составляет десятую часть их населения. Некоторые вернутся домой, потеряв работу. Другие, получив урезанную зарплату, отправят свои семьи обратно и переедут в квартиры поменьше, чтобы сократить расходы. Новое строительство вызовет дальнейшее падение цен на недвижимость, которые упали на 10% в 2020 году. Дубай, по крайней мере, получит отсроченный толчок от запуска Всемирной выставки в октябре 2021 года.

Кувейт будет использовать рынки облигаций, чтобы покрыть дефицит, который может составить до 15% ВВП, обременяя будущие поколения большим долгом, чтобы заплатить за чрезмерно большой государственный сектор. Бахрейну и Оману, уже получившим рейтинг "мусорных" стран, будет сложнее брать кредиты. За пределами залива картина выглядит еще более мрачной. Ирак сократит расходы, чтобы покрыть свою раздутую зарплату. Золотовалютные резервы Алжира, в 200 млрд долл. в 2014 году, опустятся ниже 40 млрд долл.

Экономисты прогнозируют, что облегчения не будет. Спрос на нефть будет оставаться подавленным. Что касается предложения, то члены ОПЕК+, которые придерживались строгих ограничений добычи в 2020 году, будут наращивать объемы добычи в попытке получить долю рынка. Новая иранская политика Джо Байдена приведет к тому, что на рынок будет поступать все больше сырой нефти. Короли и министры, наконец, поймут, что им необходимо реструктурировать свою экономику. Они также зададутся вопросом, не слишком ли поздно.

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