Алкоголь в Украине может подорожать: эксперт объяснил, как изменятся цены

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Елизавета Черных
Со слов эксперта рынка алкогольных напитков Игоря Товкача, повышение минимальных цен на некоторые виды спиртных напитков в нашей стране приведет к увеличению теневого рынка, однако стоимость алкоголя в магазинах существенно не изменится. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Цены на алкоголь в Украине - фото из открытых источников
Со слов Игоря Товкача, часть нелегального рынка в стране варьируется в пределах 52-54% от всех употребляемых алкогольных напитков гражданами.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине планируют повысить цены на алкогольную продукцию. Об этом идёт речь в проекте постановления на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Изменения коснутся как оптовых, так и розничных цен. Среди крепких алкогольных напитков цена на водку подскочит больше всего — на 6,2%. Виски, ром и джин будут стоить на 5,9% больше, а коньяк подорожает на 5,5%.
Также в Минэкономики отмечают, что цены на сидры, вермуты и вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов могут повыситься от 8,2% до 34,2%. В свою очередь стоимость натуральных вин и шампанского останется неизменной.
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