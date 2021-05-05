Цены на алкоголь в Украине в 2021 году: что изменится

В Украине планируют повысить цены на алкогольную продукцию. Об этом говорится в проекте постановления на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Алкоголь - фото из открытых источников

Изменения коснутся как оптовых, так и розничных цен. Среди крепких алкогольных напитков цена на водку подскочит больше всего — 6,2%. Виски, ром и джин будут стоить на 5,9% больше, а коньяк подорожает на 5,5%.

Также в Минэкономики отмечают, что цены на сидры, вермуты и вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов могут повыситься от 8,2% до 34,2%. В свою очередь цена на натуральные вина и шампанское останется неизменной.

Напомним, что в 2020 году жители Украины потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 210,6 трлн грн. В целом конечные потребительские расходы украинцев достигли 290 трлн грн.

Также "Комментарии" пообщались с главой Украинского независимого фонда юристов. Он рассказал нашим читателям о легальности онлайн-продажи алкоголя в Украине и последствия, которые могут постигнуть горе-бизнесменов. Подробнее об этом и других нюансах вопросов продажи алкогольных напитков в интернете читайте в нашем материале.

Кроме этого "Комментарии" исследовали кто контролирует незаконный рынок изготовления и сбыта алкоголя в Украине. Как оказалось больше половины рынка спирта и алкоголя Украины находится в тени, из-за чего в бюджете страны ежегодно не досчитывают около 20 млрд грн. Полную информацию о схемах, которые проворачивают в стране на рынке алкоголя, а также о том, кто контролирует отрасль можете найти, перейдя по ссылке.

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