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Главная Новости Бизнес экономика Цены на алкоголь в Украине в 2021 году: что изменится
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Цены на алкоголь в Украине в 2021 году: что изменится

Как изменятся оптовые и розничные цены на алкогольные напитки в Украине

сегодня, 14:04
Автор:

Данило Матюха

В Украине планируют повысить цены на алкогольную продукцию. Об этом говорится в проекте постановления на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Цены на алкоголь в Украине в 2021 году: что изменится

Алкоголь - фото из открытых источников

Изменения коснутся как оптовых, так и розничных цен. Среди крепких алкогольных напитков цена на водку подскочит больше всего — 6,2%. Виски, ром и джин будут стоить на 5,9% больше, а коньяк подорожает на 5,5%.

Также в Минэкономики отмечают, что цены на сидры, вермуты и вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов могут повыситься от 8,2% до 34,2%. В свою очередь цена на натуральные вина и шампанское останется неизменной.

Напомним, что в 2020 году жители Украины потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 210,6 трлн грн. В целом конечные потребительские расходы украинцев достигли 290 трлн грн.

Также "Комментарии" пообщались с главой Украинского независимого фонда юристов. Он рассказал нашим читателям о легальности онлайн-продажи алкоголя в Украине и последствия, которые могут постигнуть горе-бизнесменов. Подробнее об этом и других нюансах вопросов продажи алкогольных напитков в интернете читайте в нашем материале.

Кроме этого "Комментарии" исследовали кто контролирует незаконный рынок изготовления и сбыта алкоголя в Украине. Как оказалось больше половины рынка спирта и алкоголя Украины находится в тени, из-за чего в бюджете страны ежегодно не досчитывают около 20 млрд грн. Полную информацию о схемах, которые проворачивают в стране на рынке алкоголя, а также о том, кто контролирует отрасль можете найти, перейдя по ссылке.


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Источник: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=07fde42c-5fa7-4912-8509-e3712a44b6a2&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminUDodatokDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid30-Zhovtnia2008-R-957-
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