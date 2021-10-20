Аналитик Morgan Stanley рассказал, кто может стать первым в мире триллионером

Аналитик рассказал о том, кто может стать первым в мире триллионером. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на аналитика финансового конгломерата Morgan Stanley.

Илон Маск - фото: из открытых источников

Эксперты считают, что известный предприниматель Илон Маск может стать первым триллионером благодаря компании SpaceX. Аналитик конгломерата Адам Джонас говорит, что SpaceX "бросает вызов любому предвзятому представлению" о возможностях ракет-носителей, двигателей и вспомогательной инфраструктуры.

"Некоторые клиенты Morgan Stanley говорят, что если Маск станет первым триллионером, то не из-за Tesla. По мнению других, SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли", — добавил Джонас.

Для справки: на данный момент, состояние Маска оценивается в 241,4 миллиард долларов, при этом доля SpaceX в нем составляет менее 17%. В начале октября оценка SpaceX превысила 100 миллиардов долларов. Таким образом, она стала второй по стоимости частной компанией в мире.

Аналитик же оценивает стоимость SpaceX в 200 миллиардов долларов, воспринимая ее не как одну компанию, а как несколько, которые занимаются космической инфраструктурой, исследованиями глубокого космоса и наблюдениями за нашей планетой.

Отмечается, что Маска и ранее называли потенциальным первым триллионером, однако аналитики делали ставку прежде всего на акции другой его компании — Tesla.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американской компании Facebook решили изменить своё название. Согласно данным опубликованным в средствах массовой информации, представители компании могут назвать новое название уже на следующей неделе. Одной из причин для ребрендинга может быть желание компании перестать ассоциироваться исключительно с социальными сетями.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA показало, как прошел запуск миссии под названием "Люси". Её целью будет изучение троянских астероидов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!