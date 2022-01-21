Банкир рассказал о трех сценариях курса валют в Украине

Последнее время курс гривны в обменниках не радует, ведь национальная валюта в затяжном пике. При этом по данным аналитических и экономических компаний самыми вероятными в Украине есть три прогноза курса валют. Как передает издание "Комментарии", об этом информагентству "Голос UA" рассказал банкир Вадим Сирота.

Курс валют. Фото: Экономическая правда

Аналитик отметил, реалии сегодняшнего дня в очередной раз подтверждает давно известную истину о том, что для того, чтобы не беспокоить за завтрашний день нужно иметь при себе не столько достаточно количество гривны, сколько евро и долларов.

Вадим Сирота отметил, ссылаясь на те данные, которые есть в экспертных кругах, то можно сказать, что в ближайшее время курс валют будет колебаться от 27,8 до 28,15 грн за доллар. Сам же эксперт считает, что такой прогноз не совсем реалистичный. По его мнению, будет очень хорошо, если мы пойдем по оптимистичному пути и курс будет примерно такой, как сейчас, то есть, в пределах 27-29 грн за доллар.

Банкир продолжает, второй путь не такой радостный для Украины – учитывая девальвацию, курс может достигать до 30 грн за доллар и даже выше.

Негативный путь, когда курс в Украине будет на уровне 60-80 грн за доллар эксперт считает возможным только в результате серьезных экономических потрясений или же открытого вторжения российских войск в Украину.

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