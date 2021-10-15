Банкир: в Украине сейчас больше всего денег, чем когда-либо

В Украине сейчас довольно много денег. Лучшим подтверждением этого есть цены на недвижимость. Квартиры, дома сегодня продаются очень хорошо, потому что у народа есть на руках деньги и люди без каких-либо трудностей приобретают жилье. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "Ukrlife.TV" высказал инвестиционный банкир, финансовый аналитик Сергей Фурса.

Деньги. Фото из открытых источников

Банкир отметил, всегда считалось, что лучшим показателем того, что у людей на руках есть деньги была продажа недвижимости. Это тоже показатель того, что в стране есть деньги. По словам банкира, сейчас очень много денег заходит в страну из-за позитивной внешней конъюнктуры. Цены на металл очень хорошие. "Метинвест" только за один август заработал миллиард долларов. Причём это не доход, это операционная прибыль. У аграриев это лучший год в истории. IT-сектор под 30% в год прибавляет.

"Сумасшедшие деньги заходят в Украину. Плюс 12 млрд от заробитчан. Эти все деньги заходят в Украину, плюс они не выходят в таком количестве как когда-то. Украинцы по 4 млрд вывозили на туризм, но в прошлом году никто ничего не вывез. В этом году частично вывезли и плюс 6 млрд сюда добавилась", – отметил Сергей Фурса.

Он добавляет, очень много входящих денег от внешней конъюнктуры. Макроэкономическая ситуация в стране также хорошая. И в этой связи недвижимость продается очень хорошо. Как пример Фурса отмечает, что, если какой-то застройщик скажет, что том или ином месте будет коттеджный городок, забьет колышки, то землю тут же раскупят, несмотря на то, что нет даже фундаментов будущих коттеджей.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — в Украине стремительно дорожают квартиры.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!