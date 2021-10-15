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Банкир: в Украине сейчас больше всего денег, чем когда-либо

Сергей Фурса считает, что лучшим показателем наличия денег в стране есть продаваемость недвижимости

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей

В Украине сейчас довольно много денег. Лучшим подтверждением этого есть цены на недвижимость. Квартиры, дома сегодня продаются очень хорошо, потому что у народа есть на руках деньги и люди без каких-либо трудностей приобретают жилье. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "Ukrlife.TV" высказал инвестиционный банкир, финансовый аналитик Сергей Фурса.

Банкир: в Украине сейчас больше всего денег, чем когда-либо

Деньги. Фото из открытых источников

Банкир отметил, всегда считалось, что лучшим показателем того, что у людей на руках есть деньги была продажа недвижимости. Это тоже показатель того, что в стране есть деньги. По словам банкира, сейчас очень много денег заходит в страну из-за позитивной внешней конъюнктуры. Цены на металл очень хорошие. "Метинвест" только за один август заработал миллиард долларов. Причём это не доход, это операционная прибыль. У аграриев это лучший год в истории. IT-сектор под 30% в год прибавляет. 

"Сумасшедшие деньги заходят в Украину. Плюс 12 млрд от заробитчан. Эти все деньги заходят в Украину, плюс они не выходят в таком количестве как когда-то. Украинцы по 4 млрд вывозили на туризм, но в прошлом году никто ничего не вывез. В этом году частично вывезли и плюс 6 млрд сюда добавилась", – отметил Сергей Фурса. 

Он добавляет, очень много входящих денег от внешней конъюнктуры. Макроэкономическая ситуация в стране также хорошая. И в этой связи недвижимость продается очень хорошо. Как пример Фурса отмечает, что, если какой-то застройщик скажет, что том или ином месте будет коттеджный городок, забьет колышки, то землю тут же раскупят, несмотря на то, что нет даже фундаментов будущих коттеджей. 

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Источник: http://www.ukrlife.tv/video/politika/v-ukraine-bolshe-vsego-deneg-chem-kogda-libo-a-grivna-samaia-silnaia-valiuta-v-etom-godu-fursa
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