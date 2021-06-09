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Главная Новости Бизнес инфраструктура В Украине стремительно дорожает недвижимость: где дороже всего
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В Украине стремительно дорожает недвижимость: где дороже всего

В среднем цены изменились на 15%

9 июня 2021, 12:10
Автор:

Елизавета Черных

Во всех регионах Украины отмечается рост цен на недвижимость. Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости отмечают, что в среднем стоимость квадратных метров в крупных городах увеличилась на 15% с начала 2021 года. Об этом рассказали в эфире "Сніданок з 1+1". 

В Украине стремительно дорожает недвижимость: где дороже всего

В Украине стремительно дорожает недвижимость - фото из открытых источников

Отмечается, что вместе со стоимостью жилья одновременно растет и спрос на него. В частности, в городе Ровно фиксируют настоящий ажиотаж вокруг  коттеджей и таунхаусов, несмотря на то, что цены выросли в среднем на 10%. 

К примеру, в Ивано-Франковской области специалисты отмечает рост спроса на квартиры в новостроях. В Сумах в половину чаще жители приобретают однокомнатные квартиры не только в новых зданиях, а и на вторичном рынке. Стоимость недвижимости в этом регионе выросла больше всего — на 20%. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что каждый человек мечтает о беззаботной старости и материальном обеспечении. Однако украинской пенсии на эти мечты может не хватить. Одним из надежных вкладов станет приобретение недвижимости. В Киеве можно купить квартиру в новостройке без ремонта за 50 000 долларов. Однако есть много рисков: не сданный дом, проблема с документами, вопросы подключения коммуникаций. Кроме того, следует учитывать расходы на будущий ремонт.

В то же время можно инвестировать в иностранные квартиры. Например, в Стамбуле можно купить просторную квартиру за 62 000 долларов. Причем жилье уже будет с ремонтом, коммуникациями и некоторой техникой.  В Киеве квартиру можно будет сдать за 400-500 долларов. Соответственно, вернуть вложенные деньги можно будет за 13,5 лет. Квартира в Стамбуле окупится через 6 лет. Аренда недвижимости в Турции может принести 1000-2000 долларов в месяц.





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Источник: https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-strimko-dorozhchaye-neruhomist-yak-zminilisya-cini-1801093.html?fbclid=IwAR39EBrn4CDpUoYc473lbeZ56CbJdnZf1YwtzZCctQ2tSLSzCjUumC9XmCs
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