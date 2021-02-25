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Главная Новости Бизнес финансы Билл Гейтс предостерегает от инвестиций в биткоин: названы причины
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Билл Гейтс предостерегает от инвестиций в биткоин: названы причины

Билл Гейтс рассказал о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту

сегодня, 01:45
Автор:

Татьяна Веремеева

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил в комментарии для Bloomberg, что не надеется на оптимистичное будущее биткоина. В ответ на вопрос журналистов о том, как влияют на курс биткоина высказывания еще одного миллиардера Илона Маска.

Билл Гейтс предостерегает от инвестиций в биткоин: названы причины

Так, в течение 2020 года компания Tesla Илона Маска заработала на криптовалютах больше, чем от продажи электромобилей. По словам Гейтса, у Илона Маска есть огромный опыт, а также много денег. Он отмечает, что переживает не за то, что из-за валютных качель люди могут оказаться ни с чем, а за то, что в эту игру сейчас уже можно принять участие, имея серьезный поход ко всему.

"Я не испытываю оптимизма по поводу биткоина, и считаю, что если у вас меньше денег, чем у Илона, возможно, вам следует быть осторожными", — отметил Гейтс.

Напомним, на днях самая популярная криптовалюта биткоин установила очередной исторический рекорд. Стоимость цифровой валюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Но сегодня фиксируют значительное падение биткоина. О причинах такого резкого обвала пишет на своей странице в Facebook аналитик Forex club Андрей Шевчишин.

Так, 22 февраля, Илон Маск заявил, что цена перегрета. Кроме того, масла в огонь добавила глава ФРС Йелен, сказав, что биткоин совсем не эффективен для денежных операций (“extremely inefficient” way to conduct monetary transactions). "Когда цена пошатнулась, пробив технические уровни, подключились роботы, которые начали активно распродавать на движении. К движению подключились спекулянты. Снесли стопы, посыпались лонги. Все понимают, что перегрето, но никто не знает, где остановится и – балуются. Когда запахло жареным, спроса нет – рынок валится", — пояснил эксперт. По его словам, после 20% коррекции получился сильный отскок – тогда на рынок зашли те, кто ждал возможности. Но это лишь ненадолго поддержало цену, отметил Шевчишин. Распродажи возобновились и сейчас цена на отметке 48 тысяч долларов и пока что снижается. Ближайший сильный уровень, по прогнозам эксперта, это 43 тысячи долларов.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-02-23/bill-gates-i-m-not-bullish-on-bitcoin-video
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