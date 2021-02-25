Билл Гейтс предостерегает от инвестиций в биткоин: названы причины

Язык
Coinspot 25.02.2021
BTC/USD
49742.64
ETH/USD
1625.58
LTC/USD
182.88
НБУ 25.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил в комментарии для Bloomberg,
что не надеется на оптимистичное будущее биткоина. В ответ на вопрос
журналистов о том, как влияют на курс биткоина высказывания еще одного
миллиардера Илона Маска.
Так, в течение 2020 года компания Tesla Илона Маска заработала на
криптовалютах больше, чем от продажи электромобилей. По словам Гейтса, у Илона
Маска есть огромный опыт, а также много денег. Он отмечает, что переживает не
за то, что из-за валютных качель люди могут оказаться ни с чем, а за то, что в
эту игру сейчас уже можно принять участие, имея серьезный поход ко всему.
Напомним, на днях самая
популярная криптовалюта биткоин установила очередной исторический рекорд.
Стоимость цифровой валюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Но сегодня
фиксируют значительное падение биткоина. О причинах такого резкого обвала пишет
на своей странице в Facebook аналитик Forex club Андрей Шевчишин.
Так, 22 февраля, Илон Маск заявил, что цена перегрета. Кроме того, масла в
огонь добавила глава ФРС Йелен, сказав, что биткоин совсем не эффективен для
денежных операций (“extremely inefficient” way to conduct monetary
transactions). "Когда цена пошатнулась, пробив технические уровни, подключились
роботы, которые начали активно распродавать на движении. К движению
подключились спекулянты. Снесли стопы, посыпались лонги. Все понимают, что
перегрето, но никто не знает, где остановится и – балуются. Когда запахло жареным,
спроса нет – рынок валится", — пояснил эксперт. По его словам, после 20%
коррекции получился сильный отскок – тогда на рынок зашли те, кто ждал
возможности. Но это лишь ненадолго поддержало цену, отметил Шевчишин.
Распродажи возобновились и сейчас цена на отметке 48 тысяч долларов и пока что
снижается. Ближайший сильный уровень, по прогнозам эксперта, это 43 тысячи
долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости