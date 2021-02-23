Биткоин резко подешевел: в чем дело

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Таисия Ерохина
На днях самая
популярная криптовалюта биткоин установила очередной исторический рекорд. Стоимость
цифровой валюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Но сегодня фиксируют
значительное падение биткоина. О причинах такого резкого обвала пишет на своей
странице в Facebook аналитик Forex club Андрей Шевчишин.
Фото из открытых источников
Так, вчера, 22
февраля, Илон Маск заявил, что цена перегрета. Кроме того, масла в огонь
добавила глава ФРС Йелен, сказав, что биткоин совсем не эффективен для денежных
операций (“extremely inefficient” way to conduct monetary transactions).
По его словам, после
20% коррекции получился сильный отскок – тогда на рынок зашли те, кто ждал
возможности. Но это лишь ненадолго поддержало цену, отметил Шевчишин.
Распродажи возобновились и сейчас цена на отметке 48 тысяч долларов и пока что
снижается. Ближайший сильный уровень, по прогнозам эксперта, это 43 тысячи
долларов.
Напомним, эксперт заявил, что
биткоин все еще нельзя
назвать стабильной валютой, а рост цены происходит только за счет
увеличения спроса со стороны пользователей.
Как сообщалось
ранее, в начале 2021 года биткоин
пережил "второе рождение", установив сразу несколько исторических
рекордов. Это позволило аналитикам предрекать главной криптовалюте рост до 50
тысяч долларов и выше.
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