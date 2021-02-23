Биткоин резко подешевел: в чем дело

На днях самая популярная криптовалюта биткоин установила очередной исторический рекорд. Стоимость цифровой валюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Но сегодня фиксируют значительное падение биткоина. О причинах такого резкого обвала пишет на своей странице в Facebook аналитик Forex club Андрей Шевчишин.

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Так, вчера, 22 февраля, Илон Маск заявил, что цена перегрета. Кроме того, масла в огонь добавила глава ФРС Йелен, сказав, что биткоин совсем не эффективен для денежных операций (“extremely inefficient” way to conduct monetary transactions).

"Когда цена пошатнулась, пробив технические уровни, подключились роботы, которые начали активно распродавать на движении. К движению подключились спекулянты. Снесли стопы, посыпались лонги. Все понимают, что перегрето, но никто не знает, где остановится и – балуются. Когда запахло жареным, спроса нет – рынок валится", — пояснил эксперт.

По его словам, после 20% коррекции получился сильный отскок – тогда на рынок зашли те, кто ждал возможности. Но это лишь ненадолго поддержало цену, отметил Шевчишин. Распродажи возобновились и сейчас цена на отметке 48 тысяч долларов и пока что снижается. Ближайший сильный уровень, по прогнозам эксперта, это 43 тысячи долларов.

Напомним, эксперт заявил, что биткоин все еще нельзя назвать стабильной валютой, а рост цены происходит только за счет увеличения спроса со стороны пользователей.

Как сообщалось ранее, в начале 2021 года биткоин пережил "второе рождение", установив сразу несколько исторических рекордов. Это позволило аналитикам предрекать главной криптовалюте рост до 50 тысяч долларов и выше.

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