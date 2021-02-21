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Главная Новости Бизнес финансы Биткойн установил новый исторический рекорд: стоимость поражает
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Биткойн установил новый исторический рекорд: стоимость поражает

Впервые в истории стоимость криптовалюты превысила 58 тысяч долларов

сегодня, 23:01
Автор:

Елизавета Черных

Самая популярная криптовалюта биткойн установила очередной исторический рекорд стоимости. Стоимость цифровой валюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на данные ресурса Coindesk.

Биткойн установил новый исторический рекорд: стоимость поражает

Биткойн установил новый исторический рекорд - фото из открытых источников

По данным издания, биткойн резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, который держался с 2017 года.  С тех пор цена криптовалюта стремительно растет. Известно, что в целом за месяц ее стоимость выросла на более, чем 60%. 

Напомним, что в нашем материале мы  рассказывали, что несмотря на небывалую популярность биткоина, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов.

Интернет-издание "Комментарии" также писало, что поскольку мир давно уже ищет альтернативу доллару как мировой резервной валюте, развитие криптовалют, которые сейчас постепенно начинают ассоциировать именно с такой альтернативой, будет идти и дальше. Так считает эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко. Что же касается "легализации", то криптовалюты и так легальны в Украине, поскольку нет никаких законов, регламентирующих их использование. Речь может идти разве что об урегулировании/установлении правил ее использования. И вот этот процесс, уверен эксперт, в ближайшие пару лет оформится в соответствующий законопроект. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bitkoyn-prevysil-otmetku-58-tysyach-dollarov-1613938954.html
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