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Главная Новости Бизнес финансы Биткоин обновил исторический минимум: названа цена
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Биткоин обновил исторический минимум: названа цена

Стоимость биткоина растет до 63 тысяч долларов, обновив исторический минимум

сегодня, 13:30
Автор:

Таисия Ерохина

Стоимость биткоина сейчас составляет почти 63 тысячи долларов, поднявшись за сутки на 4,83%. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Биткоин обновил исторический минимум: названа цена

Биткоин. Фото из открытых источников

Так, биткоин в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,67% до 62,525 тысяч за единицу, о чем свидетельствуют данные портала.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

Добавим, что биткоин продолжает рост и уже доходит до 62,896 тысяч за единицу.

Напомним, курс Bitcoin по состоянию на утро понедельника, по данным Национального банка Украины, составляет 60 494,6 долларов за монету, курс Ethereum – 2158,53 долл.

Ранее эксперты спрогнозировали, до какой отметки может в этом месяце подскочить курс биткоина.

По мнению аналитика Алексея Куща, курс биткоина вполне может войти в новый диапазон котировок 60-70 тыс. Но, как обычно, поведение криптовалюты будет мало предсказуемым для широкого рынка.

Экономист Владислав Банков считает, что биткоин сохранит восходящий тренд, хотя возможны коррекции. Эксперт напоминает, что для этой валюты обычным делом является движение на 10-15% на протяжении буквально нескольких дней, то есть рост в любой момент может смениться глубокой коррекцией.

По словам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, во второй половине марта стоимость биткоина снизилась от рекордных отметок на 16%, но к концу месяца ему удалось отбить большую часть потерь. Эксперт подчеркивает, что фундаментальные предпосылки для роста криптовалютного рынка сохраняются: люди ищут защиты от ожидаемого разгона инфляции на фоне стимулирующей поддержки центробанков развитых стран.


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Источник: https://www.coindesk.com/price/bitcoin
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