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Главная Новости Бизнес финансы Курс валют на 12 апреля: пока в Украине дешевеет доллар, курс биткоина снова взлетел
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Курс валют на 12 апреля: пока в Украине дешевеет доллар, курс биткоина снова взлетел

Курс биткоина снова превысил отметку в 60 тысяч долларов за монету

сегодня, 09:49
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 12 апреля на уровне 27,91 грн за доллар. В то же время курс евро на понедельник установлен на уровне 33,14 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 12 апреля: пока в Украине дешевеет доллар, курс биткоина снова взлетел

Курс валют на 12 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара упал на 7 копеек – с 27,98 грн за доллар 9 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 1 копейку – с 33,15 грн за евро в пятницу.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 12 апреля. Стоимость золота на сегодня установлена на уровне 48 552,87 грн за унцию, что на 359,53 грн меньше, чем в пятницу. Курс серебра установлен на уровне 700,25 грн за унцию – на 9,89 грн меньше, чем на 9 апреля. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 33 699,21 грн за унцию, что на 860,25 грн больше, чем в пятницу.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на утро понедельника составляет 60 494,6 доллара за монету, курс Ethereum – 2158,53 долл.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.


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