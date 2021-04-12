Курс валют на 12 апреля: пока в Украине дешевеет доллар, курс биткоина снова взлетел

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 12 апреля на уровне 27,91 грн за доллар. В то же время курс евро на понедельник установлен на уровне 33,14 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс валют на 12 апреля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара упал на 7 копеек – с 27,98 грн за доллар 9 апреля. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 1 копейку – с 33,15 грн за евро в пятницу.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 12 апреля. Стоимость золота на сегодня установлена на уровне 48 552,87 грн за унцию, что на 359,53 грн меньше, чем в пятницу. Курс серебра установлен на уровне 700,25 грн за унцию – на 9,89 грн меньше, чем на 9 апреля. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 33 699,21 грн за унцию, что на 860,25 грн больше, чем в пятницу.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на утро понедельника составляет 60 494,6 доллара за монету, курс Ethereum – 2158,53 долл.

Напомним, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Комментарии" ранее писали, что МВФ обновил прогноз касаемо курса гривны к доллару на период до 2026 года. Новые данные улучшены в сравнении с прогнозом за октябрь 2020 года. Информация обнародована в материалах к апрельскому обзору МВФ. Ожидается, что курс доллара не превысит отметки в 28 грн за доллар.

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