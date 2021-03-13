Биткоин обновил исторический рекорд: стоимость криптовалюты впечатляет





Биткоин. Фото из открытых источников

Биткоин снова набирает обороты – стоимость криптовалюты сегодня, 13 марта, достигла отметки 60 012 долларов за одну монету. Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики связывают подорожание криптовалюты с оптимизмом на финансовых рынках после того, как президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с пандемией на сумму 1,9 трлн долларов.

Биткоин вырос примерно на 1000% в прошлом году на фоне растущего институционального интереса к криптовалюте, а также спекулятивного спроса. Сторонники отстаивают криптовалюту как хранилище ценностей, сродни золоту, которое может действовать как хеджирование против инфляции и более слабого доллара. Другие утверждают, что рынок криптовалют – это гигантский стимулирующий пузырь на пути к тому, чтобы лопнуть, как это было в цикле бумов и спадов 2017-2018 годов.

Участники отрасли и некоторые стратеги указывают на более широкий спектр причин, которыми обусловлена нынешняя ситуация на рынке.

Примеры включают в себя инвестиции Tesla Inc. в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов, а главный исполнительный директор Илон Маск одобряет этот цифровой актив в социальных сетях. Миллиардер-инвестор Майк Новограц, который баллотируется Galaxy Digital Holdings Ltd., отмечает, что биткоин может достичь отметки в 100 тыс. долларов к концу года.

Напомним, в Mastercard считают, что биткоин, хотя и слывет самой известной (и дорогой) криптовалютой в мире, вряд ли станет полноценным элементом банковских расчетов. По мнению аналитиков компании, рассматривать эту валюту как настоящий платежный инструмент очень трудно.

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