Биткоин обновил исторический рекорд: стоимость криптовалюты впечатляет

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Татьяна Веремеева
Биткоин. Фото из открытых источников
Биткоин снова набирает обороты – стоимость криптовалюты сегодня, 13 марта,
достигла отметки 60 012 долларов за одну монету. Об этом пишет Bloomberg.
Аналитики связывают подорожание криптовалюты с оптимизмом на финансовых
рынках после того, как президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с
пандемией на сумму 1,9 трлн долларов.
Биткоин вырос примерно на 1000% в прошлом году на фоне растущего
институционального интереса к криптовалюте, а также спекулятивного спроса.
Сторонники отстаивают криптовалюту как хранилище ценностей, сродни золоту, которое
может действовать как хеджирование против инфляции и более слабого доллара.
Другие утверждают, что рынок криптовалют – это гигантский стимулирующий пузырь
на пути к тому, чтобы лопнуть, как это было в цикле бумов и спадов 2017-2018
годов.
Участники отрасли и некоторые стратеги указывают на более широкий спектр
причин, которыми обусловлена нынешняя ситуация на рынке.
Примеры включают в себя инвестиции Tesla Inc. в биткоин в размере 1,5
миллиарда долларов, а главный исполнительный директор Илон Маск одобряет этот
цифровой актив в социальных сетях. Миллиардер-инвестор Майк Новограц, который
баллотируется Galaxy Digital Holdings Ltd., отмечает, что биткоин может достичь
отметки в 100 тыс. долларов к концу года.
Напомним, в Mastercard считают, что биткоин, хотя и слывет самой известной (и дорогой) криптовалютой в мире, вряд ли станет полноценным элементом банковских расчетов. По мнению аналитиков компании, рассматривать эту валюту как настоящий платежный инструмент очень трудно.
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