Станет ли биткоин полноценным платежным инструментом — позиция Mastercard

Биткоин, хотя и слывет самой известной (и дорогой) криптовалютой в мире, вряд ли станет полноценным элементом банковских расчетов. Рассматривать эту валюту как настоящий платежный инструмент очень трудно, сообщает издание Market Watch со ссылкой на компанию Mastercard.

Mastercard считает биткоин слишком нестабильным. Фото из открытых источников

На днях в США состоялась конференция Future of Money ("Будущее денег" — с англ.), на которой заместитель директора Mastercard Энн Кэрнс выразила свое видение относительно дальнейшего развития биткоина. По мнению финансистов, владельцам этой криптовалюты не следует рассчитывать на возможность рассчитываться ею за товары или услуги.

Причина — в нестабильности курса биткоина. Как пояснила Кэрнс, транзакции с этой валютой весьма долговременные, к тому же биткоин ежесекундно меняет свою стоимость на финансовых биржах. Именно поэтому Mastercard не рассматривает введение биткоина, как одной из криптовалюта, что "крутится" в расчетных операциях платежной системы.

Позицию компании Кэрнс описала на очень простом примере.

"Представьте, что мы с вами решили выпить по чашке кофе, и я захотела расплатиться биткоинами. Наш кофе может обойтись мне, не знаю, на 40% дороже к моменту подачи [отличаясь от указанной в меню цены — ред.]. И это за 10 минут проведения платежной операции", — объяснила финансист.

При этом Mastercard не отказывается от операций в криптовалюте совсем. Впрочем, ввести в расчетный оборот планируют другие виртуальные деньги. Также у компании есть желание создать так называемые "стейблкоины" (дословно "стабильные монеты" — ред.), которые смогут обеспечить потребность желающих иметь криптовалюту для удовлетворения собственных потребностей.

Следует добавить, что Эн Кэрнс не критикует биткоин, а наоборот — выделяет его накопительные возможности. По ее мнению, эту валюту можно использовать в качестве активов — как обычно делали с золотом.

Как известно, Mastercard является одной из самых распространенных во всех странах платежных систем. Представительства компании находятся в почти 200 странах, а это значит, что она действительно значительное влияние на финансовый рынок.

Между прочим, по состоянию на 27 февраля курс биткоина находится на грани ~47000 долларов США.

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